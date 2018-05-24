打破兩岸僵局，小英要快

2018年05月24日 04:10 中國時報 施正屏

本月初中國大陸在武漢舉辦首屆「國家統一與民族復興」研討會。由於本次會議是在蔡總統執政兩周年前夕，又是中國大陸首度以國家統一為核心價值所舉辦的研討會，政治意涵非比尋常。

檢視本次會議主題為「共謀國家統一，攜手民族復興」。全國台灣研究會會長戴秉國指稱：自2016年民進黨重新執政後，拒不承認「兩岸一中與九二共識」，破壞了雙方共同對話的政治基礎，兩岸原有的協商機制不但被迫中斷，更導致當前台海形勢的複雜與嚴峻！

戴秉國於本次會議中提出4項具體要點，值得國人嚴肅面對與審慎思考：第一、再度強調堅決反對與遏制形形色色的「台獨」分裂勢力與活動，切實捍衛國家主權與領土完整；第二、堅定地走兩岸關係和平發展道路，積極推進祖國和平統一進程；第三、密切關注影響中國統一與民族復興的外部因素，防止外部勢力損害中華民族整體利益；第四、大力為國家統一與民族復興營造穩定環境，積蓄力量，創造條件。

針對中國大陸首度以國家統一為訴求的巨大政治壓力，19日亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良提出重要發言，回應戴秉國的和平統一論述，值得國人冷靜思考，並盡速建立國人共識，以穩定日益惡化的兩岸關係。檢視許信良的論述重點有三：第一、釐清立場破除疑慮：許信良指出除「九二共識與一中原則」外，蔡政府依據《中華民國憲法》與《兩岸關係條例》處理兩岸關係的政策，與中國大陸並無太大差距；以憲法處理問題，就沒有兩個中國及台獨問題。「民進黨政府不是台獨政府，而是中華民國政府。」

第二、消弭台獨避免動亂：許信良嚴肅表示，當前政府最大麻煩是陷入統獨兩極分化的嚴重社會對立，由於台獨支持者不承認現狀，甚至想改變現狀，台獨勢力若權衡利害仍抱持硬幹到底的態度，台灣社會恐怕會發生巨大的內部動亂。

第三、修正路徑打破僵局：許信良以中美關係「戰略夥伴」與「戰略對手」的競合為例，強調台灣應從南北韓化解危機的智慧得到啟發，期許蔡政府能肩負打破兩岸僵局作為國家領導人的使命，並肩負起兩岸和平對話的重責大任。

觀察目前大陸領導者對台決策還是保持高度理性，蔡政府是否能掌握機遇，並適度調整對外路徑，平衡中美大國關係，值得國人高度期待。若否，在中美貿易爭端與東北亞問題妥善處理完後，面對中國大陸開始單向推動國家統一的進程，蔡政府卻連依據《中華民國憲法》與《兩岸關係條例》都守之不易的局面下，可預見未來兩岸關係的前景將令人高度憂慮。（作者為國立政治大學國際事務學院兼任教授）

(中國時報)