亞洲人取得扭轉世界格局的鑰匙

2018年05月24日 04:10 中國時報 朱雲漢

從今年4月開始，具有開創歷史新局意義的幾場高峰會接踵而至，讓人強烈感受到亞洲人撰寫歷史的時代已經到來。

最先登場的是北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅板門店分界線上舉行歷史性會晤。這是1953年簽署停戰協定以來，北韓領導人第1次跨過38度線。這次兩韓峰會有機會開花結果，而不是曇花一現，一方面雙方展現推進和平協定的強烈意願，另一方面，前有習近平在北京為金正恩加持，後有川普在新加坡準備收割成果，兩大超強都背書了。這次兩韓峰會發表了《關於實現半島和平、繁榮及統一的板門店宣言》，決定「全面停止引發軍事緊張和衝突的一切敵對行為」，並宣布南北韓「將為在半島構建牢固的永久性和平機制積極合作」。

朝鮮半島的分裂是二戰結束前夕美、蘇密謀與妥協的產物。一百多年來高麗民族更如列強刀俎上的魚肉，任人宰割。如今，在北韓擁有核武的政治法碼加持下，南北韓第1次取得決定高麗民族未來的發牌權，所以《板門店宣言》高調宣示：「南北韓確認民族命運自決的自主原則」。如果，平壤能夠以全面棄核換取美國解除軍事威脅，並獲得北京的安全屏障擔保，北韓將解脫經濟制裁的束縛，全力發展經濟，而朝鮮半島的無核化與南北韓永久和平機制若能實現，美國將失去在半島永久駐軍的正當性。

就在金正恩跨過停戰中線的當天，印度總理莫迪飛抵武漢，與習近平舉行一次規格特殊的高峰會，2天內舉行了6輪會談。這次高峰會意義不同凡響，因為王毅在會前已經透露，習、莫將圍繞「當今世界百年未有之大變局」進行戰略溝通。這個大變局就是西方中心世界秩序正加速沒落，川普主政下的美國改採蠻橫與短視的單邊主義，全面拋棄國際領導責任，任意破壞與撕裂多邊體制，成為影響世界和平與繁榮的最大不確定因素。

中、印作為兩個最重要的開發中國家，承擔1/3世界人口的生計與福祉，更是各方看好的明日超級大國，在全球政治經濟格局劇烈變動時刻都感覺到需要超越西方設定的國際政治遊戲規則，以更寬廣的歷史視野來釐清彼此的長期戰略關係與合作機遇，探討對全球秩序重構的共同責任。武漢峰會就是中、印建立高層戰略互信的新起點。

在習莫會之後，中日韓高峰會緊接著在登場。3國首腦會在停擺4年後重新啟動，標誌著東北亞跨入新的時代。這次峰會釋放明確的信號，三方將淡化歷史記憶與領土爭議問題，以迎向合作願景作為發展關係的新動力。中日關係也出現全面解凍，李克強使用「新起航」，安倍使用「上了一個嶄新台階」這樣的表述，宣告多年的對立已經結束。李克強在日本的4天訪問，安倍全程陪同，並一路送李克強到專機的登機旋梯口握別，這是川普都不曾得到的禮遇。

讓中日兩國領導人盡棄前嫌，下決心改善兩國關係並建立嶄新的雙邊合作框架，背後最大的推手也是川普。他高舉保護主義大棒，任意退出《巴黎協定》、《跨太平洋經濟夥伴協議》與伊朗核子協議，讓所有傳統盟國陷入痛苦掙扎，不知同盟關係如何走下去，更擔心如果中美貿易大戰全面爆發，沒有國家可以置身事外。作為世界第2大與第3大經濟體的中日兩國，更感覺有需要加速東亞北經濟整合，共同維護全球多邊貿易體制，以預防川普拆解全球化的骨架。

這次中日簽署協議，宣告從6月起啟動海空緊急聯絡機制，讓一個10年懸而未決的重大安保問題得到緩解，這個機制可以有效防止兩國軍隊在宮古海峽與釣魚台水域或上空擦槍走火，為日後深化雙邊軍事互信機制奠定基礎。這次雙方也簽署協定建立官民合作委員會和論壇合作機制，協議共同開拓第三方市場。這意謂著中日兩國應該避免惡性競爭，組建聯合體共同開拓國際市場，尤其是在高鐵等基礎設施領域。這也暗示了日本政策大轉向，日本將不再杯葛習近平的「一帶一路」而傾向參與開拓沿線商機。

這次李克強提出的「中日韓+X」的創新合作模式，給創建東亞經濟共同體提供了新的戰略思維，推進中日韓自由貿易協定的共識也寫入《中日韓首腦峰會東京宣言》。未來中日韓自貿區有機會成為強化全球多邊貿易體系的新樞紐，這3國經濟規模可觀，在全球供應鏈中舉足輕重。若能全方位推進「中日韓+東盟」、「中日韓+歐盟」與「中日韓+南亞」等自由貿易區，將可效抵禦保護主義浪潮。

如果朝鮮半島和平協定能逐步實現，中印能建立長期戰略互信機制，東北亞自貿協定可以快速推進，亞洲人就取得了扭轉世界格局的鑰匙。（作者為中央研究院政治學所特聘研究員、國立台灣大學政治系教授）

(中國時報)