2018年05月24日 04:10 中國時報 盧佳宜

成立21年的老牌蛋糕店，並曾榮獲國家磐石獎、台灣最具代表性15大伴手禮，日前驚傳將在5月底前停業並資遣190位員工，主因是這幾年人力、物料成本不斷上漲，且評估台灣目前消費市場狀況而不得不做出的決定。此外，台灣知名零售布業大王吳響峻也在近日表示，兩年前他票投民進黨蔡英文是抱持著一種歡喜甘願的心情，但現在台灣經濟卻很蕭條，物價一直在上揚，基層消費能力沒有跟著進步，生意至少掉了4成以上。

除了服務業之外，布局全球的鴻海在5月11日通過現金減資案，就是因為在台灣無投資機會，想要到更有發展機會的地方投資，這兩年台灣出現的關門潮、減資潮，無疑是看淡台灣的投資環境和未來前景。然而，對照蔡英文總統接受專訪時強調，「執政兩年來，我覺得最好的一件事情，就是讓內需、可操之在我等因素，成為支撐台灣經濟穩定成長的強大後盾。如果不是數據看起來不錯，我們一定是四方攻擊的目標，數據至少頂住四方的炮火。」

但根據台灣民意基金會公布最新民調，對於蔡英文執政兩周年的表現，有高達6成1的人不滿意「經濟表現」，並且有3成的人表示強烈不滿，為何民眾的感受會跟蔡總統的落差這麼大？

近兩年因先進、新興及開發中經濟體同步復甦，全球經濟成長率都不錯，相較之下，蔡政府的經濟表現卻是不及格，2016年與2017年台灣的經濟成長率分別是1.41%和2.86%，皆為亞洲四小龍之末。IMF預估，南韓2018、2019兩年經濟成長率分別為3.0%、2.9%，新加坡分別為2.9%、2.7%，香港則為3.6%與3.2%，台灣今、明兩年經濟成長率估值為1.9%及2.0%，仍是倒數第一。

看看這幾年的民間投資更能體會，蔡政府接手時正值全球經濟復甦，2016年民間投資名目成長率3.3%，2017年卻掉到-1.1%，加上台灣近3年民間投資有一半靠台積電，多數企業實際是減少投資，工作變少、薪水沒動才是民眾切身的感受。

企業投資很大的部分是對於未來的信心，然而蔡政府最大的問題是政策不一致，沒有公平的準則。舉例來說，最近的交通部觀光補貼方案，鼓勵遊客前往5縣市（高雄、屏東、台東、台南、澎湖）觀光。雖然高雄、屏東、台東2017年旅客人數皆較2016年大幅衰退，但台南僅少約6萬人次，澎湖還多了1000多人次，反觀嘉義縣阿里山遊客人次足足少了52萬人次，南投縣日月潭減少53.6萬，這樣毫無道理的撒錢作為並無法改善經濟環境，只會造成不公不義的觀感，更加影響企業的投資意願。民無信不立，民眾的信任是立國之本，剩下兩年的時間，蔡總統別被錯誤的數據蒙蔽，拿出誠信，重建民眾的信心。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)