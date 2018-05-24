貿易戰熄火？別高興太早

2018年05月24日 04:10 中國時報 胡勇

大陸副總理劉鶴二度訪美磋商經貿，終於不辱使命，帶回了一份聯合聲明。套用劉鶴的話說，此行最大成果是中美達成共識，不打貿易戰了。雖然部分大陸輿論質疑中方讓步太多，但主流媒體還是為雙方達成妥協而感到欣慰，連《環球時報》也在第一時間發表社評歡呼中美貿易戰停戰是兩國共同勝利。不過，從這幾天美國政府和輿論的反應來看，大陸還是不要高興得太早。

首先，美國財政部長梅努欽雖然也認可雙方談判取得重要進展，但他的措辭相當謹慎，只是表態美國將「暫緩」對價值1500億美元的進口中國商品徵收關稅，也就是說，中美貿易戰是不是就此大事化小，並不是中國單方說了算。在聯合聲明涉及的諸多領域，美國要對中國聽其言、觀其行，如果中方未能履行承諾，美方有權恢復對中方加徵關稅的威脅，甚至發動真實的貿易戰。

其次，相較中方的積極評價，無論是美國政府還是主流媒體都對此次談判的成果不甚滿意。川普儘管為自己的對華經貿政策作了辯護，但也坦言對談判並不滿意，其附帶效應就是美國不會讓中興公司輕易過關。《華盛頓郵報》指出，雖然貿易戰可能令中美兩敗俱傷，但中國的損失會更大，因此美國政府撤回了關稅威脅對中國來說是好事。《紐約時報》也抱怨作為交換，中國放棄的東西很少，因為中方拒絕為減少與美國間的貿易逆差做出任何數額上的承諾。還有一些美國政客和媒體人驚呼美國被中國耍了，因中國本來就打算擴大進口。

再者，經過今年以來的幾輪較量，中美經貿關係中的問題全面暴露，大採購這一中方的傳統套路已經無法滿足美國的胃口。從這個角度看，中美此番達成的協定充其量只是權宜之計，用川普的話來說，僅僅是通往最終協議的第一步。美國參議院少數黨領袖舒默就呼籲川普應繼續對中國加徵高額關稅，不能為了換取中國的訂單而放棄制裁中興。他在推文上稱，「以短期美國商品的買賣作交換，放過中國竊取美國知識產權的行為，那些都是美國家庭的寶藏，能創造數百萬好的就業機會，這是一場極為糟糕的交易。」

大陸研究美國經濟的專家也撰文警告，未來川普政府可能仍會出於短期政治或經濟利益考慮，再次拿對華貿易赤字問題說事。不能排除在中國解除對美進口農產品限制，加大進口美國能源和農產品後，川普政府再次在知識產權和產業政策上要價。因此，「中國需要做好長期鬥爭準備」。還有一些智庫從旁觀者的角度分析，中美貿易戰爆發的風險依然很高，「這是因為核心問題，也就是阻止中國技術轉讓和知識產權保護問題，都沒有解決。」

總之，經過中美雙方的艱難談判，貿易戰一時半刻打不起來，但警報並沒有解除。隨著兩國國內政治經濟形勢的發展，尤其是中國的加速崛起，中美經貿問題的結構與過程已經發生重大變化。中方應做好與美方繼續纏鬥的心理與物質準備，甚至不排除形勢出現逆轉。與此同時，中方應繼續按自己的節奏全面深化改革，並進一步擴大開放。中美經貿最終只能在發展中得到平衡，在競合中得以發展。（作者為美國喬治城大學訪問學者）

(中國時報)