2018年05月24日 04:10 中國時報 林中森

美國在台協會（AIT）內湖新館落成，下月將正式啟用；處長梅健華日前開記者會，說明國人關切的駐衛警事宜。然而新館當初啟建時，曾經遭遇不少麻煩，幸經政府全力折衝協助解決。

位於台北市信義路現址的AIT房舍老舊，加上台北市議會已決議將該筆土地收回興建國中，必須另覓土地新建館舍，經多次會勘，選定台北市內湖區原駕駛訓練學校用地約6.5公頃，我方參照《維也納外交關係公約》的精神與國際慣例，全力協處。

經多次協商，雙方於民國90年7月正式確認由我方外交部負責取得土地，並協洽有關單位依法辦理變更都市計畫及清除地上物，再出租給AIT自建辦公處所使用。雙方簽署租約，並自民國94年1月1日起生效。新址之設計，除強化服務功能外，更朝提升當地景觀及促進地方繁榮並增進雙方關係作為主要考量，AIT台北新建館舍本來計畫於民國97年底或98年初就要完工。

因AIT新館雖為辦公處所，形式上包含辦公大樓、停車場、領務區、維修保養廠、綠地及籃球場等，但實質上等同美方駐外使領館，為多功能堡壘式建築，不但要能防恐攻、抗偵測，其結構、建材及許多先進設備均屬特殊，更具有機密性，若循一般建造執照申請程序審理，勢必遭遇困難，因此竟延宕數年仍未能取得建造執照。

此一難題，直到98年9月吳敦義出任行政院長後，當時AIT台北辦事處楊甦棣處長，特來行政院拜會吳敦義，為尊重國際慣例及美方保密需求，吳院長當場指示採特種建築物專案陳報行政院核定方向解決，並責由行政院秘書長協調有關單位全力協助，秉此原則旋經外交部、內政部等相關部會及台北市政府會商審議及補正，於同年12月報經行政院核定，本案適用《建築法》第98條視為特種建築物，免適用《建築法》全部之規定。

展現高度行政效率，不到3個月就圓滿解決了美國在台協會內湖新館建造施工之難題，台北市政府都市發展局已於民國99年4月同意本案特種建築物開工備查，本工程嗣由專業美商承建，施工期程長達8年，終於完成此一耗資2億多美元，僅次於美國駐伊拉克巴格達大使館之大型堡壘式使館工程，現即將於6月12日開館啟用。

楊甦棣最近曾向媒體投書，再度提及他任內催生興建內湖新館過程，現任處長梅健華亦在臉書親自透過影片宣布此一消息，未來四散各處的台北AIT相關單位將可集中辦公，提升服務功能與效率。台美關係幾番周折之際，新館的落成對於達成台美互惠雙贏將更有助益。（作者為前行政院祕書長）

(中國時報)