台灣會是另一個委內瑞拉嗎

2018年05月24日 04:10 中國時報 主筆室

委內瑞拉總統馬杜羅贏得了20日的總統大選，為自己再爭取到6年的任期，但選舉過程充滿爭議，加上馬杜羅踐踏民主、打壓反對派，歐美各國及拉美國家利馬組織都拒絕承認大選結果，美國揚言制裁更嚇得油價應聲而漲。這種站在灰燼與痛苦上的勝利，除了當權者洋洋得意之外，整個國家都是輸家。

馬杜羅打著查維茲接班人的旗號，接收著查維茲的政治資產，但他沒有查維茲的領袖魅力，也沒有查維茲那麼鮮明的意識形態，最嚴重的問題是他把有限的才幹全都投注在鞏固自己的權力上，而且是無所不用其極。委國的經濟愈來愈糟，社會愈來愈不安。馬杜羅拚經濟無能，卻濫權專擅，由於國會裡反對派居多數，他索性另外成立制憲議會架空國會，而制憲議會不但是馬杜羅的傀儡，制憲代表選舉時還傳出做票，去年地方選舉的公平性也遭到質疑。

這次總統大選，反對派領袖不是被逮捕，就是遭限制參選，反對派原本要聯合抵制大選，但前拉那省長法爾康仍堅持參選，造成反對陣營分裂。最終馬杜羅以近68%得票率成功連任，但投票率卻暴跌至46%，反對黨的非官方統計則顯示投票率只有3成。如此低的投票率，一是因為反對黨杯葛，二是因為民眾普遍對馬杜羅失望，卻又沒有其他替代人選。

馬杜羅在2013年查維茲去世後繼任總統，接著國際油價就一路往下掉，讓嚴重依賴石油出口的委國大受打擊，偏偏馬杜羅又治國無方，導致經濟愈來愈慘，陷入超級惡性通貨膨脹，物價幾乎1個月就翻1倍，據估計，今年委國通膨率可能超過13000%，而對於狂飆的通膨，馬杜羅的因應對策是直接把委國貨幣波利瓦砍掉3個0，新幣將在6月上市。

至今馬杜羅已經為委國創下了拉美史上最嚴重的經濟衰退紀綠，估計今年經濟可能衰退9.2%。很難想像，這個曾經是拉美最富裕民主國家之一的石油國，竟衰退到7成人口要靠政府發的食物補貼糊口，食物補貼因而成了馬杜羅的固票工具。商店貨架上經常空空如也，民眾連基本的生活必需品也買不到。貧窮、物價飛漲、食品藥物短缺、死亡率高升、基礎民生供應不足、治安惡化等諸多問題，引發了強烈的民怨，去年多起示威造成163人喪生，近4年來已有上百萬人移民海外找出路。

國家的治理可以分為「成長型」、「消耗型」、「分化型」。「成長型」的治理，以餵養乳牛來比喻的話，就是為國家餵養營養充分的飼料、進行適當的防疫除蟲、激發更健康的成長，人民便能獲取源源不絕的乳汁。「消耗型」治理則是主政者一再榨取國家資源為自己謀利，卻不投注資源於餵養，無視於國家這頭乳牛日益衰竭，甚至最後榨不出乳汁時，還狠心地割取血肉以鞏回自己的權位。國家陷入國困民窮的惡性循環，自私無能的執政者耗盡國家生機，讓人民陷入痛苦絕望，也埋下未來動盪衝突的種子。

「分化型」治理，是藉著社會中不同群體的區隔與對立，製造政治空間與選票市場，作為執政工具與統治基礎。這個區隔通常是族群、膚色、階級或意識形態，重點在於被區隔的群體之間要有隔閡，才能在有意的煽動挑撥下擴大成為敵對陣線，最終形成支持某特定政治勢力的死忠鐵票。近年來極右民粹浪潮席捲歐美，「我們」對抗「他們」的戰爭中恨意濤天，令社會為之撕裂。對國家發展來說，這種靠劃開戰線治國的手法常常造成自我內耗，牽制了國家成長的腳步。也許當政者可以藉此打擊對手鞏固權位，國家卻在內鬥內耗中日益衰微，最終肥了領袖、瘦了人民。

國家一旦陷入自我消耗的惡性循環，便只能在退步與痛苦中向下沉淪。民進黨政府執政後，在社會內部及兩岸之間，不斷切割敵對陣線，激起仇視對立，國家資源一再消耗，沒有成長反而後退，實則是「分化型」加「消耗型」的治理模式。贏了選舉，輸了國家未來，這樣的執政又有什麼意義？委內瑞拉的例子，蔡總統應該多多警惕。

(中國時報)