2018年05月24日 04:10 中國時報 主筆室

武陵高中校長林清波近日接到教育部等中央部會的關切電話，詢問有關學生申請大陸高校人數激增等問題；建國中學校長徐建國也證實，最近接到2通來自中央部會的電話。

從林清波和徐建國的情況可以了解，「關切」高中生申請到大陸就讀的政府單位至少包括教育部、調查局和監察院，關切的內容也不只是今年到底有多少學生申請大陸的學校，或是如教育部次長姚立德所說的，「學生選擇到大陸就讀的理由」，而是為什麼人數突然增加那麼多，以及有沒有鼓勵或勸說學生到大陸？

問這種問題顯然不是關心台灣的教育環境，也不是關心學生的前途，套一句白色恐怖時期常聽到的話，其實蔡政府懷疑校長是不是把台灣一流的學生送到大陸去「通匪」、「資匪」？難怪校長們感受到強大的壓力和政府強烈的不信任。

事實上，從調查局、監察院都攪和進來，就知道在蔡政府的眼裡，「教育」並不是這件事的重點，不只一個政府單位去電徐建國與林清波，因為他們在接受媒體訪問時提到，今年為學生申請大陸學校寫的推薦信比往年多很多。除了向這2位明星高中的校長施壓之外，更重要的是製造校園的恐懼感，以收寒蟬效應。

教育部圍堵學生到大陸就讀已到了「風聲鶴唳、草木皆兵」的程度，連只有1名畢業生申請赴陸的宜蘭高中，也傳出遭到關切。拔管之後，接著切斷台生到大陸的路，看來教育部整完大學，現在要開始來整高中了。

不思提升教育品質、留住人才，只知打壓願意西進接受挑戰的學生。這個政府真是無藥可救了！

(中國時報)