2018年05月24日 04:10 中國時報 劉屏

新聞報導稱愈來愈多年輕人選擇離開台灣，前往其他地區就學或就業。不禁想起一件事。謂部隊集合，點名完畢，準備晨跑。只見值星官中氣十足的說，「等一下，兩件事宣布！」

官兵屏氣凝神，靜聽值星官說：「第一件，有沒有身體不舒服的？不必跑，立刻出列，到旁邊休息。第二件，跑步過程中，如果覺得不舒服，不必舉手，不必報告，可以立刻出列，到旁邊休息」。值星官接著大聲問，「聽清楚了沒有？」眾官兵齊聲回答：「聽清楚了！」準備開跑。

只聽得值星官又大聲說道：「兩件事宣布！」這回又是什麼？值星官說：「第一件，身體不舒服的，不必跑，立刻出列。第二件，跑步過程中，如果覺得不舒服……」。值星官再次問道：「聽清楚了沒有？」

官兵準備開跑了。可是值星官又開口了：「兩件事宣布！」已經說了兩遍的事，居然要第三度說明，還要確認官兵聽清楚了，然後才率部隊開跑。

洪仲丘事件後，社會非理性的氛圍驟起，不少部隊長如驚弓之鳥，唯恐發生狀況，乃有「兩件事宣布」之類的舉措。只是，同樣的事，為什麼非要連講3次不可？答案是「萬一出事，有人可能推諉說沒聽清楚，到頭來仍是長官麻煩」，所以只得不厭其煩的再三說明。

這是國軍某單位的故事，陸軍朋友告訴我的。至於海軍，是另一個故事，謂官兵登艦後，基於保密，個人手機都須上繳，統一保管，離艦時發回。不過在上繳手機之前，艦上長官必須把軍艦的電話號碼告訴全體官兵，要官兵轉告家人，便於家人打電話到艦上詢問。一位今已退伍的艦長說，官兵的家人「有權隨時打電話到艦上」，詢問子弟的狀況，而且「可以指明要艦長親自接聽」。

還好這位艦長領導的是拉法葉艦，全艦官兵176員。如果是航空母艦，全艦官兵5、6千人，只要有十分之一的官兵家人打電話給艦長，艦長還要不要過日子？

聽我轉述後，一位美國「鷹」級童子軍說，難道國軍的訓練還不如美國的童子軍？也不如美國中學的田徑隊？

台灣的怪現象愈來愈多，這只是其中一、二。如果台海無波，倒也罷了，偏偏有人時時以挑撥兩岸情勢為能事，卻又處處扭曲國軍的基本價值觀，結果是：將難以御兵，兵難以服將，鋼鐵勁旅早已不復。

這其實只是台灣各種亂象的縮影。執政者的眼光只及於下次選舉的勝負，而非下一代的福祉；心態只在於讓反對黨永無翻身之日，而非國家長治久安之道。這樣的國家前景如何，可思過半。

在成功嶺大專學生集訓的年代，最後一項課目是行軍，全副武裝，早餐後出發，由成功嶺走到東海大學，下午再走回成功嶺。為防萬一，有救護車隨行。午餐時，擴音器傳來，「○○單位請注意，你們的一位學生在救護車上休息，請你們把他的午餐送到車上來。」頓時部隊傳來一陣笑聲，那個笑聲究竟代表什麼，不好解釋，但沒有人否認那段廣播是提振士氣的最佳良方。頂著鋼盔，背著步槍，在攝氏30多度的高溫下，經歷人生難忘的一段。那不但是奮發淬厲，更是自我肯定。

可惜，今天台灣的年輕人很多已經無緣親歷。愈來愈多年輕人出走海外，迎接挑戰，或許正是重拾自信、重建價值觀的起點。

(中國時報)