高中生赴陸 蔡政府才是推手

2018年05月24日 04:10 中國時報 蔡志弘

最近建中和武陵高中校長因為幫畢業生寫推薦信到大陸讀書，以及發表有關台生赴陸求學的相關言論，兩人都受到政府有關單位的關切，引起各界關注。優秀高中生出走逐漸成為趨勢，台灣若無法改善高教環境，避免校園泛政治化，長此以往，將成為國安危機。

建中校長徐建國說，今年他已幫70多位建中畢業生寫推薦信赴大陸讀書，這個數量是去年的3倍。而桃園第一志願的武陵高中，今年有47人申請大陸大學，是去年的5倍，其中不乏保送台大物理系的學生，仍選擇申請就讀北京大學。

從絕對數量看，建中70多人和武陵47人占全校學生的比例很少，且因為前一年的基數低，造成今年人數看似暴增，不過，台灣的大學在全球的大學排名始終無法提升，優秀的高中生自然會去思考要不要留在台灣讀大學，這是人才流動的自然規律。

再從兩岸關係層面看，蔡政府執政已屆兩年，這兩年兩岸關係急轉直下，最近甚至有升級為熱對抗的趨勢，一度令人憂心台海危機可能重演。

問題的癥結仍在於兩岸當局間沒有共同的政治基礎，甚至連基本的互信都沒有，在此情況下，大陸仍要繼續推動對台政策，因此不斷推出單邊的惠台措施，吸引台商、台青和台生到大陸投資發展、生活學習。

今年初，大陸國台辦主動發布「惠台31條」措施，加大對台灣民眾的開放力度，同時在各省市區陸續推動設立台灣青年創業園區，協助台青登陸創業和就業，在台灣面臨「悶經濟」困局下，大陸確實提供了強大的發展機會和誘因。

把台灣優秀高中生西進大陸讀書逐漸成為風潮，放在上述的兩岸情境看，就不難理解為何有些高中生寧可捨棄台灣名校，也要擠破頭去申請大陸一流大學，這對台灣至少會有兩大警訊。

首先，優秀高中生選擇到大陸讀書，必然希望先建立當地人脈，了解當地法規，為將來在大陸就業發展鋪路，在兩岸綜合實力差距越拉越大之際，大陸持續單方面磁吸台灣人才的效應，已由過去的台商台幹，向下延伸到高中生和大學生。

其次，如果優秀高中生赴陸讀書成長期趨勢，且人數逐年增加，對飽受人才外流之苦的台灣來說，又是一次沉重的衝擊。政府必須認真思考因應之道，否則將成為台灣未來發展的國安危機。

蔡政府應從改善台灣高教環境著手，挹注更多教育資源，放寬各國和大陸優秀學生來台就讀條件。同時也要改善青年就業和薪資待遇條件，讓優秀人才願意留在台灣貢獻所長，提升台灣社會和經濟能量，才是治本之道。

（作者為大葉大學榮譽講座教授、前海基會顧問）

(中國時報)