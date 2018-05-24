就職兩周年 內外都僵

2018年05月24日 04:10 中國時報 陳一新

520就職兩周年蔡英文總統與網民直接溝通，說她不會讓兩岸關係「僵住」，言猶在耳，立刻出爾反爾。內政部移民署召開聯審會，對曾永權、林中森赴陸參加廈門「海峽論壇」之申請予以駁回。表面上，駁回是聯審會的意見，實際上當然是反映總統府也就是蔡英文的「個人意志」。

蔡英文過去的言行就是說一套做一套。她說不會讓兩岸關係「僵住」，但實際上的作為卻是讓兩岸關係不斷被「僵住」。首先，聯審會以「指標性退離職人員赴陸參加對台宣傳活動具敏感性，配合陸方宣傳也有所不宜」為由駁回申請，看似冠冕堂皇，其實反映的是她底氣不足。

首先，「海峽論壇」固然是大陸以文化、經貿活動對台宣傳的場合，但是台灣代表團又何嘗不可以堂堂正正之師，向大陸宣傳台灣的文創、青創、中小企業的活力、社會的朝氣蓬勃與自由氣氛。聯審會駁回曾永權、林中森的登陸申請，適足以凸顯蔡政府原來有這麼嚴重的「恐共症」。

其次，在世界衛生大會（WHA）連續兩年拒我與會後，蔡英文痛批北京用政治手段排除台灣參與，「不僅無助兩岸關係，對全球防疫體系也是傷害。」針對中國大陸要求各國民間公司更改台灣名稱，她表示這是「徒增反感的魯莽行為」，並正告北京「立刻停止這種損人不利己的行為」。台灣在國際上的空間本就快要窒息，經她這一說，更難動彈了。

第三，面對蔡英文批評中國大陸的「凶狠語言」，國民黨幾乎都可原封不動地回敬給她，但是國民黨顯然沒有這樣做，而是對她訴之以理。國民黨執政時，民進黨政府退離職官員，包括台南市長賴清德、高雄市長陳菊在內的民選公職人員申請赴陸訪問次數高達29次，國民黨從未給予刁難或阻撓。未料民進黨「一朝權在手，便把令來行」，多次阻擾國民黨退離職官員登陸。可能這也是黨主席吳敦義不急著向總統府提出出席「國共論壇」申請的原因之一。

第四，在520就職兩周年前，各民調機構所做的民調都反映大陸政策正是蔡英文的「阿基里斯的腳跟」。早在當選總統之前，她言談給人的印象就是要「聯美、拉日、制中」，但現在事實證明美國才是棋手，怎麼落子，由美國總統川普說了算，蔡英文永遠只是棋子，沒有置喙的餘地。

最後，一再拒絕「九二共識」，蔡政府的國際空間幾乎已被大陸「僵住」。在兩岸關係上，她又自己「僵住」自己，當內外都被「僵住」，台灣還有動彈的空間？

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)