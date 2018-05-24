當三軍統帥親自募兵

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中國時報

蔡英文總統最近說了兩段有關軍事的話，很值得玩味，一是，高中生畢業不一定要直接念大學，進軍隊幾年也不錯；一是要求軍校多念英文和理數。深究這兩段話，頗有意思。

蔡英文說，高中生畢業後不一定要直接念大學，可以考慮先工作，她還有個私心，她是三軍統帥，進入軍隊做幾年也不錯。而以色列就是這樣，高中畢業後就去當兵。過了幾年回到學校念書，人生歷練更成熟。

連蔡英文也跳出來招募，軍方一定感到很窩心。但換個角度思考，軍中使盡吃奶的力氣招募，連三軍統帥都親自出馬，可見募兵成效比外界想像的還嚴峻。

最近已有兩位可以見到蔡英文的軍方人士，私下提到局部徵兵的話題。一位說，將來兵不夠，就用徵的，但不是全面徵兵，而是局部；徵來的兵，只要服1或2年役期，不需要像募來的兵，要當4年。此外，徵來的兵其薪水，比照志願役給，而不是像以前，只給幾千元打發。

另一位軍方人士也說，陸軍遲早要徵兵，但徵兵不需要普遍徵，國軍有1300多種專長，用大數據跑，可以很精準的徵到部隊所缺的兵員專長。

把蔡英文的高中畢業可先去當兵，加上這兩位軍方人士的想法，以及近來有些學者與媒體開始鼓吹恢復徵兵制，全放在一起，難免讓人聯想。不過蔡英文還要拚連任，恢復局部徵兵會影響年青人選票，眼前還不會發生。

蔡英文在選總統前，去過以色列、印度和印尼。她對以色列印象深刻，軍方內部也觀察出來。然而，兩岸關係若維持和平，台灣就不必像以色列一樣，搞到全民皆兵。

再說，蔡英文接受《工商時報》專訪時說，國防產業內需大，要透過軍校、軍隊，培養英文、數理人才，帶動下一個世代的綜合競爭力。

要求軍校生念英文和理工，這是好意。問題是，以前有很多將領，是建中、雄中、師大附中或成功高中畢業，然後選擇讀軍校，這些本來可以上國立大學的軍校生，念英數理化，底子自然好些。現在大學太普遍，有些軍校生就是不太想念書，才進軍校，現要他們回頭好好念英數理化，恐怕有一定難度。真能念，早就選擇台大、清大、交大，怎會選軍校？

再者，以國軍中正理工學院來說，現已併入國防大學，以前還有造船系，是航太系之外第二重要的大系，現在根本沒有造船系了，又如何培養國艦國造人才。

再就實務面言，中科院的重要計畫主持人，沒有一個是中正理工學院出身的，都是科聘人士，不是畢業清大、交大，就是曾去美國名校進修。事實上，國防科技不一定要軍人搞，軍人的專業也不在此。

(中國時報)

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