金石堂城中店 單月業績破千萬

2018年05月24日 04:10 中國時報 邱莉玲 ／台北報導 ／台北報導

金石堂書店城中店6月熄燈在即，朝聖書迷湧進，從一開始的感嘆化為購買行動，20家大型出版集團也共襄盛舉，竟創造單日百萬、單月千萬的超高營收紀錄，過去一個月光是回頭書就賣出逾8萬本、營收逾700萬元，是平常銷量10倍以上，在不景氣書市逆勢開紅盤。

庫存品下殺書迷出手

金石堂書店協理汪信次表示，城中店是金石堂第二號店，在全省近40家門市業績排名前5大，自4月底傳出熄燈消息後引發熱烈回響，加上推出「回頭書6本500元」感恩回饋，促銷廠商庫存書，相當於下殺3折優惠，門市明顯湧現買氣，本月12日單日業績更一舉突破百萬元，為了不影響書迷遊逛空間，還首次實施進場人數管制，打破金石堂成立36年以來的紀錄。

20大出版集團在背後力挺，也讓城中店這場告別拍賣畫上驚嘆號，其中又以大雁、共和國、時報等3大出版集團最有斬獲，過去一個月回頭書銷售都逾萬本，切合主題的《書店不死》、《書街舊事》等書，占據城中店入口處大位陳列的醒目位置，不只銷量較平常翻倍，也是熱門打卡景點。

行銷見效逆勢開紅盤

隨著城中店懷舊商機延燒，金石堂再加碼推出消費滿599元免費送瑪德蓮咖啡兌換券、滿299元送明信片蓋紀念章，以及全館一般商品79折，接著也將企畫歷史牆、留言板等布展，另有翼上文創公司共襄盛舉，主動提出拍攝6～8分鐘書店與作家訪談紀念短片計畫，預計6月初推出；6月底熄燈倒數計時的最後一個周末，金石堂計畫延長服務時間，可能首度推出24小時服務，讓讀者最後巡禮。

在書市普遍不景氣下，金石堂城中店逆勢開紅盤，業界開始解讀這些現象背後的商業密碼，尤其是回頭書6本500元、消費滿599元送咖啡券等行銷策略。

(中國時報)