紐約電影學院加持 新北影視產業升級

2018年05月24日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市府推動「新北影視城」，23日舉辦影視產業交流會，邀請美國在台協會、東森、民視、愛奇藝台灣站等國內外產官學界與會交流，在市長朱立倫與AIT商務組長張德莊見證下，台灣藝術大學及美國紐約電影學院簽署合作備忘錄，未來將引進一流電影師資來台開設電影課程，讓台灣學子不用跨海赴美，就能學習美國最新電影實務與理論。

新北市經濟發展局指出，市府近年來積極打造新北影視城，計畫分3階段開發，布建上、中、下游群聚與完整產業鏈。第1期「影視旗艦區」已有TVBS、民視等電視公司進駐；第2期「國際媒體區」將以國際交流、商業營運及影視觀光為主軸；第3期「影視支援區」聚焦內容製作及人才培育課程等，未來也將提供租稅優惠鼓勵產業投資。

朱立倫說，培育人才最為重要，美國紐約電影學院是全球最大私立電影學校，與亞太地區許多國家都有合作教學計畫，日前主動找上新北市府合作，市府協助媒介台藝大，促成雙方教學合作、培養優秀影視人才。

美國紐約電影學院執行副總Joy Zhu指出，紐約電影學院近年來積極前進日本、南韓、印度、澳洲及大陸等地開設課程，新北市擁有豐富在地文化及充滿創造力的專業人才，這次與台藝大合作，希望能促進雙方在學術及人員交流，激盪出不同創意火花。

台藝大副校長薛文珍也說，台灣在華人圈裡有其文化特殊性，台灣是民主自由國家，訓練出來的學生都有很好風評，可說是國際級人才庫，未來希望能促進跟世界級市場交集，美國紐約電影學院擁有非常多電影界實際操作的業師，在技術面或內容創作面有很好經驗，如果能引進這些大師來台，讓台灣學生不用花費太多時間與金錢就能親近大師風範，將會是最好的結果。

(中國時報)