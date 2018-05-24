格列佛夢遊太空 操偶不求人

2018年05月24日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

「偶偶偶劇團」現場表演《紙箱的異想世界》，獲得來賓的掌聲。（陳怡誠攝）

智慧型機器人時代已經來臨，如何讓孩子更了解機器人？台北兒童藝術節即將開跑，今年首度邀請德國藝術家羅蘭．奧爾貝特，帶來作品《格列佛的夢》，全劇以全機械化方式操偶，並加上機器人演出，格列佛這回不是流浪到小人國，而是流浪到外太空，繼續他的奇幻旅程，更具科技感。

台北藝術中心總監王孟超表示，現今兒童劇場題材、媒材都很多元，手法也更新穎，「加上現在孩子們都很成熟，可以透過劇場表演，和他們談論深度議題，例如環保、生死、科技、藝術的本質等，讓孩子們看完戲，能引發更多思考，帶無形的禮物回家。」

今年台北兒童藝術節以「真實及虛幻之間」為策展主題，王孟超表示，「此一概念，說的既是科技藝術的應用，也是談論表演者和觀眾之間的距離，還可以有哪些可能性。」

王孟超表示，《格列佛的夢》就是相當新穎的嘗試，全劇沒有任何「人類」演員，全憑設定好的機械、程式運作，但由於部分戲偶有裸露畫面，擔心家長介意，因此特別安排「家庭版」和「藝術版」，讓觀眾自行選擇觀賞場次，「就這一點小限制，並不影響孩子們欣賞這些精密儀器所創造的冒險空間。」

此外，這回特別為青少年觀眾安排的作品《恐怖露營車》，也頗具實驗性，「這是一台特別訂製的車子，觀眾必須走進暗黑的車子裡，體驗在裡頭發生的事情，打開感官感受周圍，觀眾和演員之間不知誰才是真正的表演者，如此一來，表演者和觀眾之間的距離也消失了。」

值得一提的是，昨（23）日記者會現場，參與本屆兒童藝術節的偶偶偶劇團也現場演出作品《紙箱的異想世界》，運用紙箱變身成各種動物說故事，展現想像力，讓現場孩童看得不亦樂乎。

2018台北兒童藝術節6月30日至8月5日舉行，共有23檔國內外演出作品及300多場展演活動，詳情可至台北兒童藝術節官網查詢。

(中國時報)