戶外教育涵蓋7領域 飛揚100能仁獲金質獎

能仁家商積極辦理國際教育旅行，圖為韓國首爾城市探索。（能仁家商提供）

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中國時報
／新北報導

教育部國教署舉辦公私立高中職暨國民中小學戶外教育成果「飛揚100」甄選，以培育技職人才為主的能仁家商今年榮獲金質獎。創校40年的能仁家商，戶外教育課程涵蓋運動、觀光、美儀、美食、演藝、設計、行銷等領域，培養學生在各種場域均能發揮創意與專長。

能仁家商表示，配合教育部推廣公私立高中職以下各級學校發展課室外教學與活動，課程規畫「校園課程」、「區域課程」及「遠地域課程」，讓學生從課室外的參與和學習，在學習中建立自信。

能仁家商校長林佳生說，能仁家商除了一般正常教育外，更著重教室以外的教育，且秉持一貫宗旨「不放棄任何一個學生」，因此設計非常多的戶外教育，幫助學生成長。

能仁家商全校11類科，每位學生依據各科一技之長，以戶外學習培養7項專長的親善大使，包含運動、觀光、美儀、美食、演藝、設計、行銷等7大親善大使，經常性對外演出及觀摩交流，也在各場合接待國內外的參訪人士和團體。

值得一提的是，今年「飛揚100」在花博公園舉行的頒獎典禮、會場主持人、接待服務人員及表演項目等，全由能仁家商同學擔任，顯現能仁家商在戶外教育上的成果，獲得社會高度肯定。

林佳生強調，教育是找回學生的自信，將學生放在對的位置，讓不同特質的學生都有機會在不同的舞台上被看到，當學生找回自信後，教室內的課本教學才有意義。

(中國時報)

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