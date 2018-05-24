華仔憾養傷無緣一同打仗

2018年05月24日 04:11 中國時報 林淑娟 （香港傳真） 報導（香港傳真）

《東方華爾街》兩男主角吳鎮宇（左）、張孝全在記者會上分享拍戲花絮。

由劉德華（華仔）監製、斥資超過1億5000萬台幣（500萬美金）拍攝的FOX首部原創影集《東方華爾街》，23日於香港舉行首播記者會，監製劉德華、導演黃國強率領兩位男主角吳鎮宇、張孝全及張可頤、譚耀文、陳家樂等演員與亞洲各地媒體見面。華仔表示，還好這部劇在他去年1月摔馬之前就籌備好了，「只是中間執行過程沒有一起打這場仗，覺得有點遺憾」。

該劇卡司陣容華麗，連金馬影后桂綸鎂都客串演出，除了香港，也遠赴華仔老婆朱麗倩的故鄉馬來西亞拍攝，他坦言「去馬來西亞拍攝本來是我的意思，結果我沒去」，因為拍攝期正逢他在養傷。他說，希望這故事不只是香港傳統故事，還可以走出香港、放眼整個東方，希望可以在大中華地區的每個地方都接地氣，所以這次也是經過長時間的選角，兩個男主角吳鎮宇、張孝全雖是第一次合作，但出奇的有默契。

劇本打動桂綸鎂

華仔這次獻出電視劇監製處女秀，但他沒有參與演出，他說「有想說我不演會不會有什麼問題，結果這次發現，不會有問題」。他謙虛地笑說：「還好我沒有演，不然就被比下去了！」如果有第2季會下海演出嗎？他幽默表示：「第2季是桂綸鎂，我是第18季！」對於吳鎮宇期待能跟他演出對手戲，華仔說，他也很期待，「如果這次有3倍點擊率，我之後很可能會出現！」

他也說桂綸鎂是大家很喜歡的演員，她與張孝全合作《女朋友。男朋友》的感覺非常好，兩人在鏡頭上很有化學作用，「我沒有親自邀請，怕她不好意思，希望用劇本上打動她，她願意來演，我覺得滿驕傲的！」

《東方華爾街》FOX+將於24日晚間搶先上架， 5月25日衛視電影台晚間9點首播全新兩集。

(中國時報)