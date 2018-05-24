《秀麗江山長歌行》再扮皇后！林心如上戰場 鬥象殺虎沒在怕

林心如（右）和袁弘飾演鶼鰈情深、同甘共苦的夫妻。

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中國時報
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林心如有不少披盔甲上戰場的戲。

林心如繼《美人心計》、《傾世皇妃》後，在自製自演的古裝歷史劇《秀麗江山長歌行》，劇中一路從17歲的淘氣少女演到邁入中年生下5子的東漢皇后，除了克服年齡障礙，更以男裝上戰場，巾幗不讓鬚眉的模樣比男演員還俊俏，舞劍、騎馬樣樣自己來，甚至還有鬥大象、殺老虎危險場面，敬業態度讓導演林峰誇讚。

《秀麗》演員群還包括袁弘、李立群、洪小鈴、戴君竹、李佳航、于波，都是一時之選。劇中有非常多武打戲，一場在冰雪中大戰敵軍的戲碼，雖有電腦特效，仍讓林心如印象深刻，「我們本來做了假雪，但橫店突然下雨，變成雨水夾帶著雪，身上溼透還要穿上厚重盔甲，加上我本身瘦，拍攝過程很辛苦。」

不同於林心如的英姿颯爽，洪小鈴劇中飾演林心如溫婉賢淑、氣質脫俗的表姊鄧嬋，她詮釋受限於世俗禮法的大家閨秀，深愛表哥卻被迫屈服於沒感情的政治聯姻。洪小鈴透露，「非常佩服劇中鄧嬋的勇氣，這樣的人生真的讓人心疼。」

洪小鈴想扮俠女

洪小鈴幾部古裝作品都是女性化特質強烈的角色，若再接拍古裝劇，她最想演類似東方不敗的俠女，「我的五官如果嘗試女扮男裝應該不錯。」中天綜合台36頻道自5月24日起，每周一至周五晚間8點播出。

(中國時報)

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