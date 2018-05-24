吳兆絃拍戲Day1 領受震撼教育

2018年05月24日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

吳兆絃現在已成了超正的美少女。 （蘇蔓攝）

「大小姐」出道的吳兆絃，現在已是17歲高二生，長得亭亭玉立，臉蛋像可愛洋娃娃，她重回圈子拍新戲《你的孩子不是你的孩子－必須過動》，劇中飾演葉全真的女兒。拍攝當時她自我要求高，導演陳慧翎又追求完美，曾壓力大到在外景現場情緒失控崩潰，「我眼淚像瀑布一樣，淚水還滴到打光板，拍戲第一天就受到震撼教育。」

吳兆絃童星時拍過戲，國二時參加《你的孩子》劇組試鏡，當時角色已確定，不料劇組1年後才開拍，上表演課時，她意外發現身邊多了一位15歲小女生和她爭演同個角色，她暗自發誓拿出最好表現才如願爭取到角色。

NG10多次

提到那場崩潰的戲讓她印象深刻，她說當時劇組在山洞取景，山洞裡有很多蝙蝠，自己被嚇得全身僵硬，但那場戲要表現出恐懼緊張，她完全演不出來，NG了10多次，導演最後停機要她休息，狠罵她：「給妳上那麼多表演課，不是給妳來這裡浪費時間的。」她聽完快噴淚，後來一場背對鏡頭的戲，劇本沒要她哭，自己卻哭得唏哩嘩啦，事後還找同學訴苦。

她戲裡被媽媽葉全真強逼課業，坦言家裡也有虎媽，但管教方式不同，「媽媽對我的要求比我自己還高，她要求對人要有禮貌，不聽話會罵、會打，我頂嘴的時候，最嚴重是拿衣架打，小時嚴格對小孩真的比較好，現在很感謝在背後不斷鞭打我的人。」她說媽媽現在很尊重她，雖然會定位她的手機，但也是為她的安全著想。

(中國時報)