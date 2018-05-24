八三夭茁壯謝恩五月天

2018年05月24日 04:11 中國時報 蔡琛儀 專訪

八三夭歷經11年終於攻上台北小巨蛋，放棄攝影棚等地，回到他們僅3坪大的錄音室拍攝主視覺。（資料照片）

八三夭9月將首度攻上台北小巨蛋，近日返回「一事無成」的起點師大公園，看著過去表演的舞台，現在被規畫成草地和放置裝置藝術，當年他們第1次演出的「地下社會」早已結束營業多年，師大夜市景象也和往日不同，不禁有些感慨，阿璞也直呼：「時間真的過好快。」

2009年八三夭正要辦生日趴，但原先想找的場地遠超出他們預算，靈機一動看上師大公園，於是自己打電話去跟里長租場地、付2萬元的押金，還自己聯繫音響公司，花了1萬多元租器材，他們笑說：「就像社團成果發表一樣，或是器材比較高級的街頭藝人。」

團長小橘回憶，剛開始表演原本只有10幾人在看，後來漸漸聚集了約100人，他打趣說：「可能本來只是在附近買滷味，聽到音樂聲來看看，就中了我們的計了。」第1次的不插電演出，才終於讓他們有了自己是「樂團」的感覺。

曾遇前鼓手臨陣脫逃

八三夭人生的第1個舞台是已經結束營業的「地下社會」，當時團員們好不容易排到登台檔期，沒想到一推開地下室大門，撲鼻菸味瞬間襲來，阿璞笑說：「那時有一種闖進大人的地方，做壞事的感覺。」也曾遇過醉漢，不過最令他們印象深刻的還是遇到臨檢被迫暫停演出，以及前鼓手在上台前一刻，突然以「眼睛痛」為由離場，他們只好緊急將歌曲改成無鼓版本。

如今他們從小公園站上萬人小巨蛋，不忘感謝五月天一直以來的幫忙，不管是借錄音室、借錢、借衣服，或是凌晨帶著紅酒突襲錄音室，更重要的是教會他們「你要什麼要靠自己得到」。

阿璞沒婚頭想衝事業

前陣子八三夭還在忙新歌，直到上周結束後，才開始對於要攻蛋感到緊張，阿電期許以後能幫媽媽開一家店；小橘期待能夠添個女兒；霸天想再去日本滑雪；阿璞這些年雖和蔡黃汝（豆花妹）的緋聞傳的火熱，但僅表示現階段還沒想結婚，家人也沒給太多壓力，只想先衝刺事業。「一事無成的偉大」演唱會9月1日於台北小巨蛋舉行，26日門票開賣，詳洽KKTIX。

(中國時報)