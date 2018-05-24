槍與玫瑰寶島合體開唱

槍與玫瑰1985年於洛杉磯成軍，歷經多次成員更換人氣仍不減。

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中國時報
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美國搖滾天團槍與玫瑰（Guns N’ Roses）粉絲苦等20年終於等到創始團員齊聚寶島，2009年來台時吉他手史萊許（Slash）並未出席讓歌迷大呼遺憾，去年亞洲巡演又因檔期問題錯過台灣站，今年終於將在台灣合體，由原始成員主唱埃克索爾羅斯（Axl Rose）、史萊許（Slash）和貝斯手達夫（Duff McKagan）於11月17日桃園國際棒球場開唱，6月3日早上10點起在拓元售票系統開賣，票價從800元到6800元不等。

羅斯以沙啞高亢的嗓音聞名，與被稱為電吉他之神的史萊許被視為槍與玫瑰靈魂人物，但兩人因理念不合導致衝突不斷，在90年代中期史萊許離開樂團之後，成員不停更換，羅斯甚至曾放話和史萊許此生都不可能再同時出現於團體內，直到2016年兩人無預警上演世紀大復合。

槍與玫瑰前年展開「NOT IN THIS LIFETIME」巡迴演唱會，該名稱是自嘲多年來成員之間的分合離散，更隱隱提醒歌迷，再不看可能這輩子都沒機會了！

紀念紙票台灣限定

主辦單位理想國（Live Nation）特地準備義大利製的精美紀念票卡，以及台灣專場才有的台灣製紀念紙票，6月3日前或當日購票者可於票卡或紙票上列印姓名。詳細購票資訊和入場注意事項請洽活動官網。

(中國時報)

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