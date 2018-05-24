女版《瞞天》群組聊很大

潘鈺楨

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中國時報
報導（紐約傳真）
莎拉寶森（左起）、奧卡菲娜、珊卓布拉克、凱特布蘭琪、安海瑟薇、敏迪卡靈在片場總是互相玩鬧。（法新社）
莎拉寶森（左起）、珊卓布拉克與蕾哈娜，聚精會神地盯著電腦商討大計。

由珊卓布拉克（Sandra Bullock）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、安海瑟薇（Anne Hathaway）等好萊塢一線女星主演的電影《瞞天過海：八面玲瓏》，紐約當地時間22日，在電影中的「犯罪場景」大都會博物館舉行記者會。女星們檔期難喬，好不容易再聚首嘰喳講個不停，互開玩笑、冷箭狂放，安海瑟薇就故作恭維對凱特說：「太謝謝了，（坎城影展）主席女士。」

安海瑟薇在片中飾演女明星，相較其他角色毋需做太多準備，羨煞眾人，她說這個角色讓她想起過去，「我早期也把名聲看作真實的東西，沒看作是…」，她一時想不到適當詞彙，轉而請教凱特，凱特幫她接話：「（沒看作是）幻覺。」

珊卓是整場記者會中最正經的人，被問角色設定為2001年《瞞天過海》中喬治克魯尼（George Clooney）的妹妹，有沒有為此與克魯尼通電話討論一下「兄妹關係」？珊卓說：「當然有啊！我們通了好幾次…」話還沒說完莎拉寶森（Sarah Paulson）就插話：「他們可是一起長大的！」

莎拉寶森最易出包

莎拉儼然是劇組開心果，被公認是她們這個竊盜集團中最有可能出包的人，奧卡菲娜（Awkwafina）說：「因為她非常喜歡跳舞、講笑話！」看似穩重的凱特也「練肖話」，奧卡菲娜透露，女星們有個聊天群組，有天討論要穿什麼服裝，凱特竟說：「我們要穿用衛生棉條做成的洋裝！」尺度無上限。電影6月14日在台上映。

(中國時報)

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