端午肉粽「袋」出文青味

2018年05月24日 04:11 中國時報 何書青 ）

「虎掌菇珍穀粽」搭配的是華麗感十足的豔紅色毛氈手提包。（六福旅遊集團提供）

六福旅遊集團今年端午節推出3款創新口味、用料豐富的粽子禮組。（六福旅遊集團提供）

端午節吃肉粽是傳承已久的應景習俗，六福旅遊集團今年推出3款滋味獨創的粽子，除了選用少見的創新食材外，連裝粽子的包袋也深具巧思，分別以不同款式、可重複使用的外袋裝粽，其中最特別的是搭配「溏心鮮鮑粽」的「迷彩竹葉包」，儼然是個隨興又有型的文青肩背包。

食材頂級、分量超足的港式「溏心鮮鮑粽」，採用鮮甜彈牙的溏心鮑魚，搭著厚實的蚵乾、蝦乾、臘腸等食材，再用荷葉竹葉相交包裹而成超大King Size的裹蒸粽，是送禮氣勢首選；搭配的背包袋以「粽」為外型設計，有型又百搭的文青風格十分吸睛，是今年粽禮的一大亮點。

「虎掌菇珍穀粽」以奇香、珍稀的野生虎掌菇及珍貴的松茸為主角，搭配花羽雞腿肉和以鴨間稻有機糙米、紫山藥乾、雪蓮子、蕎麥等10種榖類，讓粽子也能高纖、健康，配上華麗感十足的豔紅色毛氈手提包，雅緻討喜。以麻油雞為題的「烏麻雞菇粽」，用雲林老店的烏麻油與米酒拌煮糯米，佐上老薑爆香的多汁雞腿肉、茶樹菇、北菇、蝦米與鹹蛋黃，提袋是則以粽葉綠與金色紋路設計的長方形保溫袋。

(中國時報)