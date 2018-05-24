周孝安老靈魂愛搞笑

周孝安個性十分放得開，私下是零距離感的酷帥哥，配戴Oris Williams鏤空日期表，4萬4000元、穿搭Bottega Veneta時裝。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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Oris Williams鏤空日期表，4萬4000元。（Oris提供）
Oris Chronoris日期表，4萬8000元。（Oris提供）
Oris GMT Rega雙時區限量腕表，7萬5000元。（Oris提供）
Oris Divers Sixty-Five潛水表（綠TS），6萬1000元。（Oris提供）
Oris皇家醫療飛行團隊限量表II，5萬9000元。（Oris提供）
周孝安因外型正直，常飾演警官、軍人等剛烈角色，配戴Oris皇家醫療飛行團隊限量表II，5萬9000元、穿搭Bottega Veneta時裝。（JOJ PHOTO攝）

外型剛烈、給人正直感的周孝安，向來多飾演警察、軍人，或是企業家角色，在《鑑識英雄》中的耿直形象再提升知名度並入圍金鐘獎戲劇類最佳男主角。他卻苦笑自己很愛耍「北爛」，也熱愛講冷笑話，期盼能演出喜劇，「希望導演和觀眾不要再被我的外表欺騙了！」

聽老歌盡情搖擺

為了擺脫嚴肅印象，周孝安在拍攝Oris表款時尚專題時，不惜主動配合演出，跟著小虎隊〈青蘋果樂園〉，和陳曉東〈心理遊戲〉等老歌盡情搖擺，讓拍表款也如沐浴乳廣告般曲線生動，盡展「男人的味」，證明自己靜如處子、動如脫兔的收放自如。

不同於演藝圈的追隨潮流，他承認自己有顆傳統的心，到現在都還收藏著許多「錄音帶」，「光是把卡帶放進錄音機的這個動作，對我來說就很有味道。」小虎隊、張雨生都是他的熱愛，從小就會模仿他們手足舞蹈，沉浸在郭富城的舞蹈年代，笑說：「給我BIGBANG反而跳不出來！」

電話卡貼牆記錄情史

除了錄音帶，他還保存中華電信過去發行的一疊「電話卡」，貼在房間牆壁，「我初戀的時候，就是用這些電話卡打給女朋友，看到就會想起在公共電話亭的記憶。」另外集郵、手寫書信等，也都是周孝安至今的收藏。此次搭配有百年歷史的Oris表款拍攝，襯托他英挺外表下，那顆老練復古的初心。

(中國時報)

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