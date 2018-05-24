香奈兒新香 嗅出3城故事

巴黎威尼斯香氛情境圖。（香奈兒提供）

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中國時報
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巴黎杜維埃香氛情境圖。（香奈兒提供）
巴黎比亞里茲香氛情境圖。（香奈兒提供）
巴黎杜維埃125ml，4980元。（香奈兒提供）

香奈兒專屬調香師奧利維耶波巨與香奈兒香水實驗室攜手合作打造「LES EAUX香奈兒淡香水系列」，以香奈兒女士最鍾愛的3座度假勝地城市作為創作靈感，賦予香氛結構感性表達，並訴求1秒內聞到香氛，就仿若身歷其境。

巴黎杜維埃、比亞里茲、威尼斯對香奈兒女士來說都有不同的意義，她1913年在海濱小鎮杜維埃設立第一家精品服飾店，並在店門前用醒目黑色大寫字母標示出自己的名字「GABRIELLE CHANEL」，代表香奈兒品牌的起點。

1915年，香奈兒女士在比亞里茲開設新店，常與她的愛人亞瑟卡培在海邊野餐、或是在瑰麗的大西洋上逐浪戲水，這也是她人生最快樂的時刻；1919年亞瑟卡培車禍驟逝，香奈兒女士則在好友陪伴下，造訪威尼斯療傷。

這3個地點，不只代表香奈兒品牌的起點與轉變，也是香奈兒女士重要的人生轉捩點，也因此在香調上，也有創新突破，展現迷人的中性香調，瓶身設計簡約，便於攜帶的瓶身造型，就像是旅人常見的腰間酒壺，香氛瓶蓋設計上開合也會有獨特聲音，就像清脆的開瓶聲，瓶內外盒蓋上也都有雙C標誌，為香奈兒迷帶來獨特的香氛體驗。

(中國時報)

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