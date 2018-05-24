老牌飲料玩快閃

黑松選物店活動大使LULU，注重清爽、簡約的「減法生活哲學」。（羅永銘攝）

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中國時報
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台灣飲料業首發Pop-up shop「黑松沙士清爽der選物店」，打造國內飲料業第一家時尚快閃店。 （黑松提供）
黑松選物－清爽der減手殘杯套，100元。 （黑松提供）
黑松選物－清爽der減翻倒玻璃杯，200元。（黑松提供）
黑松選物店獨創「瓶蓋變貨幣」，推出爽幣了系列活動，可利用瓶蓋上的爽幣，直接在店內購物折現。（黑松提供）

暑假來臨，眾多品牌打造「快閃店」吸客，連傳統飲料品牌，都轉型鎖定年輕族群，打造文青快閃店，或積極進入校園與學生互動，製造instagram打卡新亮點。

黑松沙士採虛擬貨幣購物

老牌飲料黑松，近年訴求減糖、清爽的產品形象，繼去年推出減糖35％的「黑松沙士清爽der」後，深入「減法生活」理念，從昨（23日）起至8月31日，於台北松菸文創附近，打造台灣首家飲料業時尚快閃店，設有多樣環保選物產品，如玻璃杯、製冰盒、紙相機，及記事本等。該活動推行「瓶蓋變貨幣」的虛擬貨幣購物，憑一枚印有爽幣的黑松沙士瓶蓋，就能在店內折價35元。

LULU寫字釋放壓力

黑松活動大使LULU黃路梓茵，有正能量女孩之稱。她認為「寫字」是排除工作壓力的最好方式，「用一支筆將工作壓力、煩人思緒統統寫出來，寫出來就減掉啦！藉由手寫，不論用什麼字體，都是抒發情感、釋放壓力最清爽der的方式。」

此外，葡萄王生技也前進校園，打造互動販賣機「校園爆能機」快閃活動，該販賣機能捕捉學生表情，製作成GIF檔，只要機上掃描QR-Code就能直接下載分享，完成互動流程後。也可免費獲得機能飲料PowerBOMB。即日起到6月底，只要在平日上課時間（8:00-18:00）完成互動，就可以免費獲得PowerBOMB飲料，目前在台北各大學校園快閃中。

(中國時報)

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