家居換季 色彩瘋一夏

2018年05月24日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

Wedgwood Vera Wang Jardin金燦花園系列4件組，6800元 。（Wedgwood提供）

GREENGATE春夏新品以「北歐風景，在色彩中旅行」為主題。（GREENGATE提供）

Crate and Barrel Corin Geo美耐皿餐盤4入，1050元。（Crate and Barrel提供）

喜迎盛夏，各大家居品牌祭出新品搶市，不論是美式戶外風，或是北歐浪漫，透過布置都能為家居空間帶來新意。

Crate and Barrel夏季以美國西南部傳統建築風格「石屋」（Stone house）為靈感，取材土地原生素材所打造的空間，強調環境特有的質感，包括不規則形狀、有機質感與天然色澤差異等，將這些自然的本質帶入季節主題商品，即日起至7月4日，加入會員可享有精選商品7折，地毯商品8折，官網購物同享優惠。

來自丹麥的GREENGATE則以北歐風景為靈感，以「北歐風景，在色彩中旅行」為主題，推出「MAUDE仲夏紫色花海」、「MEADOW夏日北歐森林」、「VANESSA藍色湖畔假期」、「SASHA冰雪國度黑白世界」、「MERYL童話城堡薔薇園」，透過空間色彩變化，讓人仿如置身北歐。

Wedgwood則在夏季與頂級婚紗Vera Wang聯名，為6月新娘帶來「燦金花園」系列，取材自然花草的設計概念，將西湖最富盛名的「金桂」帶回家中，讓金桂搖曳生姿的餐桌上蜿蜒綻放，更以梁山伯與祝英台的愛情故事作為設計靈感，更添浪漫想像。

(中國時報)