超商自建麵包廠 搶白金商機

2018年05月24日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

福比麵包廠有專屬的麵包色票，每個麵包出爐顏色，都須符合規範。（全家提供）

1 全家日式雞肉咖哩麵包，使用日本直輸雞肉咖哩餡35元。（全家提供）

2 7-11義式香草醬起司麵包，32元，上市一個月賣出數十萬個。（7-11提供）

3 OK雪泡泡芙，內餡充滿濃醇奶香，35元。（OK提供）

4 萊爾富我們的麵包系列─豆纖黑糖麻糬30元。（萊爾富提供）

白木屋蛋糕上周傳出停業，震撼糕餅業，不過實際上台灣烘焙市場商機高達600多億元，更是超商業者必分的「三金」大餅之一，即「黑金」咖啡、「黃金」蕃薯，及「白金」麵包。市面上麵包現多以台式、法式口味為大宗，超商看好台人也偏好日式口味，與日本技術合作，進口當地原料生產，要與坊間麵包店競爭。

達人駐廠指導

全家便利商店去年成立自有的福比麵包廠，與日本麵包大廠OKIKO合作，並請來達人駐廠指導，一天最高能生產30萬個麵包，已供給全家麵包品項達3成；新品日式脆皮菠蘿、雞肉咖哩，與十勝紅豆麻糬，採用日本直輸原料製作，價格30元起，抓準上班族市場。

7-11除了一般常溫麵包，還有現烤麵包（35店），及Mister Donut店中店（232店），其中常溫以菠蘿、克林姆麵包、紅豆麵包、奶酥賣最好，而近期新推的巧克力派司、義式香草醬起司麵包，上市1個月即吸引90萬人次購買。現烤麵包則以交通轉運站、廠辦型商圈需求量最大，以丹麥、軟法系列銷售最佳。

在地食材新貨上架

萊爾富再度攜手在地小麥農民，嚴選自嘉義東石鄉種植的小麥原料，全新打造新福源花生、紫米黑豆與青醬起司，共3種口味，售價28元～30元；此外，北海道麵包系列，與我們的麵包系列，分別新推出抹茶紅豆吐司，與豆纖黑糖麻糬口味。OK超商則主打經典台式口味麵包，如海螺牛奶麵包、古早味花生麵包、椰子麵包等，售價26元起；獨家的甜蜜Me輕食櫃，也推出風味獨特的雪泡泡芙，搭配中杯拿鐵享69元優惠。

(中國時報)