買菜免出門 生鮮美食送你家

2018年05月24日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

HAPPY GO聯手foodpanda 31日前推出1點換100元美食購物金活動。（HAPPY GO提供）

線上購物、訂餐聰明享優惠。紅利點數平台HAPPY GO旗下智慧媒體iCONNECT MEDIA聯手德商美食外送平台foodpanda，即日起至31日推出1點換100元美食購物金活動，讓小家庭或單身族點餐方便又能累點，一舉兩得。

HAPPY GO 2015年起與foodpanda合作，至今人均消成長30％至40％，美食外送使用者超過70％是女性卡友，最受26至40歲卡友青睞，其中31至35歲的黏著度最高；51至55歲及66歲以上的卡友占比雖少，每月平均消費也有1至2次，可見卡友對此服務的喜愛及依賴度。詳洽https://ppt.cc/gqw8wy。

頂好超市「頂好新鮮GO」網購宅配服務歡慶3周年，昨、今（24日）與「Lalamove啦啦快送」合作「你買食材 運費我出」限時活動，台北市、淡水指定地區不限消費金額享免運費，最快2小時宅配到家。2015年推出網購宅配至今會員超過4萬人，去年6月啟動台北市2小時宅配服務，受35歲至45歲女性主婦和上班族歡迎，至今業績增逾5倍。詳洽https://sbd-ec.wellcome.com.tw。

(中國時報)