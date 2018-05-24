新機報到 HTC U12＋五月天撐腰

2018年05月24日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

美圖T9共推出仙蹤綠、漿果紅、星雲粉及湖光藍4色，大陸將於6月13日開放預購、27日將正式舉行發表會，台上市時間及價格未定。（翻攝自美圖官方網站）

HTC U12+特別推出獨家《HTC U12+五月天限量版手機》，內建獨家桌布及鬧鐘鈴聲，7月初開放預購，價格未定。（HTC提供）

上半年度的新機仍未發表完畢，昨（23日）HTC正式宣布推出U12+旗艦新機，最受矚目的莫過於推出了五月天的特別限量版，不僅機背印有獨家LOGO，手機還內建了獨家桌面及五月天鬧鐘鈴聲。另外美圖也在日前公布了全新T9系列，美顏功能更進化到可全身瘦身功能，難怪代言人Angelababy也被發現，在拍戲時愛不釋手的拿著新機自拍。

HTC U12+這次可說是以大螢幕手機、單手可操作的目的再進化，其Edge Sense功能再升級，輕敲手機側旁2下，即能變成單手操作模式，更可自動分辨左右手，另外還具備相機DxO跑分高達103分、冷雕技術打造的水漾玻璃等設計，今年再推透視藍新色，有別上代透視黑中可看到有如發熱圈的線圈，透視設計更具科技感。

美圖就繼續針對其重點對象－愛拍照、自拍的族群，推出全新T9系列，前後置搭載雙鏡頭，主鏡頭均採1200萬雙像素鏡頭，更有獨家金字塔多維人像處理技術、全新骨骼點識別技術等，以後除了美顏功能以外，更能智能調整身材比例，拍照就不用再只拍上半身了，大陸官網6月13日開放預購，在台上市時間及價格未定。

(中國時報)