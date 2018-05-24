2018年05月24日 04:10 中國時報 文／張馨尹

Silvia的傳統市集。⊙攝影／張馨尹

沿著髮間滑落至肩胛骨上的第一滴雨，吸引了眼光抬頭注視。四十五度角的Popayan白色小城，日落時分，一戶戶白色磚牆後，陸續步出一群群學子，往金黃餘暉裡走去。來不及反應，一處雕琢簡雅的白色大門轉角處，雨滴撲撲撲地淌落而下，我快步疾行，繞著整齊規畫的大道小街遁回旅館。一路行經純白色牆面、黃土色混著棕鏽雨蝕感的屋簷，彷如歸家的人燕駐足兩旁，靜靜無語朝天。走過平日座無虛席的主教堂前廣場，人煙早稀落，兩旁白色牆上黑框裡襯著的燈火，熱烈著，與高聳的不知名樹叢挺拔直立，不畏大雨所動，像是守護，也若陪伴Popayan的人們，小城的沉靜優雅，在兩天半的短暫停留裡，我的時間如靜止了。

隔日一早準備往Silvia，尚未醒的我，瞧著遠方白晝在暗灰雲海裡透著淺淺柳橙黃漸甦醒，Popayan煮熟的蛋白色城景搭著隱約灑落天際的和緩日色，如天堂夢境。一整晚因旅館軟床，翻來覆去，不通風的六房共室裡冷燥氣息乾悶著，醒來又睡，一夜不安寧。

往Silvia的路，轉來彎去，坐在十二人座小巴司機旁，眼前所見是兩旁草皮上青綠色的露珠在微亮天光裡發亮著，空氣裡夾著一股濃厚淡青草香味在清晨的日光，在經過的小村落裡舒展開來。我昏睡的腦勺在車裡搖晃，活像不倒翁。半睡半醒，草皮上打樁著圓木繫綁鐵絲線分隔著房舍，連著一舍舍矮房，似曾相識，以為回到熟悉的國度，直到山裡襲來的冷氣提醒我，我在遙遠的哥倫比亞。

同行的德國女孩Lisa，因前一天大雨澆了一身潮濕，一抵山頭村落，就往日中溫烈處鑽。再次錯估會有突來的Silvia行程，冬日衣物都放在Cali，只塞了幾件夏衣就往Popayan跑的自己，應Lisa熱情的邀約，爬上清晨六點出發的巴士到了小巧小鎮Silvia。一下車，隨行七公斤小背包裡掏出幾樣衣物，先是捆縛件薄上衣，再套上襯衫，圍巾拂著腰輕蓋臀尖，因為，飄逸裙擺下的雙腿，有些抵不過冷風吹來的山裡涼薄氣息。看著她一屁股坐下，我索性陪著她也成了廣場前的雕像，晾曬起身子。

身旁來來去去一個個穿著Silvia傳統服飾的年長原住民，深邃的五官，搭著黝黑的臉龐，皺眉或微笑時凸顯著眼旁一道道歲月堆折的痕跡。每個婦女的手裡一小袋線捆，左拉右扯，幾秒，粗繩打成細線，備妥的細線日後用來編製服飾、包包。

伏在身上的日光暖烈討喜，不具即刻威脅，我的身子，半年內，因此已染成棕黑布朗尼色，襯著日亮著古褐色光澤。抬頭，一隻隻禿鷹低巡飛翔，盤旋於低矮的房舍上，群山彷彿就在眼前。「我們去繞個市集吧！」摸著已乾熱的衣裳Lisa這麼說。

Silvia的傳統市集遠近馳名，我們都是為此而訪。八點的晨光未全自堆疊的雲海裡露頭，市集卻已人群成堆。一進入口處是民生用品，再邁幾步，柳暗花明，傳統手邊製品琳瑯滿目，目不暇給，排滿的繽紛各式水果蔬菜與一整頭豬身或羊頭擺列如藝術品，秤斤論兩等待議價。Lisa定著不走了，我和英國女孩michelle順著她的目光望去，Lisa對著空氣裡的彩色串珠手鍊禱語似的說：「智利、秘魯、玻利維亞和墨西哥，我從沒看過這種手鍊。」走透大半南美，唯獨還未走完哥倫比亞的Lisa，眼神述盡對攤前一條條配色豐富且精巧的幾何圖騰的喜愛。

如同咒語，我和michelle被喚召過去。站在攤前明亮雙眼挑選的有趣模樣，肯定吸引其他外國觀光客，於是，不一會兒攤前門庭若市。Lisa熟門熟路的一句：交個朋友的咒語再次生效。我們取得了個好價格，開心地戴上戰利品。友好的攤販突然說：我為你們祈福。

從攤後拿出一瓶漫著酒味，塞滿著不知名青草的水瓶，一打開撲鼻的烈酒味摻著鮮腥青草味，Lisa驚嚇的說：要喝嗎？我忍俊不禁朝著攤販看，他已抓起Lisa的手喃喃自語，爾後抿了一口青草酒，細細的吐出噴到她手裡。輪到我時，攤販問我，你想著你期望的。有一刻，你閃過我的腦海，但我很快的告訴自己：爸媽、健康。我復述著。

離開五花八門的市集，我們又懶洋洋的回到廣場曬日光，Lisa開朗的與身邊兩位原住民婦女攀談。轉身的眼前，小山上佇立的小教堂在日光與雲海裡透著一道道暈白光線。我說：真美。Lisa抓著談話空檔仍聽見了我的話，機靈問身邊的michelle，妳去嗎？

一路央求找杯咖啡喝的michelle表露了疲態，於是我和Lisa拔起種在廣場前的腿，往山上走去。扛著近五、六公斤行李的我，在這趟南美旅行裡，綻露了前所未有的執著與堅持。

我荷著肩上的沉，如同前些日子爬700多階著名的La Piedra登高看千島湖，一路不放棄，不叫苦的，頭也不回不斷往前走的自己，事後連自己都吃驚。因為，原來，沒有誰在身邊，我是連求救訊號也不發。這趟旅行至今，身邊旅人今日見了，或許明日就說再見，我瞧著他們能，我也能。

喘著氣，喉頭乾澀，Lisa已在山頂坐下，望著我：你要香蕉嗎？不曉得是年紀的差別，還是外國女孩總是體質異於我，說這話的她，披著日光，銀黃摻著褐色的短髮依舊耀眼，瞇成一條線的眼更透著笑意。我指著手裏那一大袋不到台幣15塊的草莓回絕了她。Lisa在我選妥了個階梯坐下後，巧妙問我：你愛山還是海？

我準確地回她：我愛山。她笑著回我：我也是！海邊可以去個三天，但就夠了。但住在山裡一周，每天看山讓我心靈清靜。

旅行後，才發現自己愛上山景。還未交往前，你問我，喜歡山？還是喜歡海？

我回你，都愛。那樣的自己，不了解自己。如同不了解你，於是錯著愛你。

棕紅色的瓦塊堆著一間間房舍在眼前展開，密密麻麻幾乎看不見縱著的道路。小村落靜謐的只剩狗吠聲，優雅傍著青綠的山，在這個山裡悠然自在，仿若世外桃源。下山後，Lisa和michelle要往下一個哥倫比亞小鎮Pasto後進入厄瓜多。原先沒有多做計畫的自己，得回到原點Cali等候隔日飛厄瓜多的飛機。michelle擁抱我時說：我們有機會厄瓜多見。我說：好！我們保持聯絡。

上了回Cali的車，司機凶狠的駕馭技術使我昏沉裡睡得不安穩，分手的某日後，你說：我們別聯絡了。震撼下我收起關懷，對你的愧疚，在心頭如噎著一針魚刺，嚥不下，也掏不出。眼前你的肯定句，使我無法伶牙俐嘴。我說，好。轉身後，不敢回頭，直到進到車裡，噎著的那針刺，痛著，逼出了無助的淚。

你說，你該是勇敢與獨立的，不該想依賴誰。你的提醒，在相愛的時候我毫不以為意，卻在分開後的每一日，發酵。勇敢又獨立的Lisa，好像年輕的自己。熱情又開朗，向日葵般的暖且烈的力量，眼晶亮如鷹，不畏懼。耳上一洞一洞的耳針或耳環，記錄著走過的每一個南美國家。遇見她，像是提醒自己，我就是你說的那個又勇敢又獨立的自己。

只是，卻為什麼當時反駁了你？

再也沒機會解釋，也不必解釋了吧？我們就像走在旅程裡的兩個人，相遇，錯身後，得說再見。

(中國時報)