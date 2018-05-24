2018年05月24日 04:10 中國時報 李佳薇

我們是那個偶然而美好的春季結識的，朵朵粉紅吉野櫻怒放，我們一路聊到苦楝樹盛開、鳳凰花齊放，軟枝黃蟬像極羽化的蟬蛹讓一種可怕的美誕生，人性、情感依舊是謎，那一年，我一直在山頭看花，亦然被花所欣賞。

結識的那日好像下了一場春雨，纍纍花朵從樹上摔落，彷彿又是一個我。在圖書館躲雨，躲出了緣分和疼惜，忽然感謝那日的大雨，指引迷途遊子回鄉，澆灌了寂然的心，更滋潤人與人之間那不再親密的關係，被慾望叢林塞滿的過去在雨中泯滅，將所有過去傾注，是過客亦是歸人。

春和雨，盡是新生的代表，讓我對世界美好的一切有了全新的視角。

他也必然是我所有好友中，格外特殊的一個，講話不大聲卻有種書生的氣息、不太像是一個中文系，不諱言的談論關於人生的每個轉瞬，更像哲學、心理系的男人，笑的時候很爽朗，常常開一些小玩笑，剛認識他的時候有種特殊的熟悉感，彷彿上世結下緣，今生再相遇。我猜測他也帶著故事，我們皆是旅人，扛著無盡行囊，在此相遇。

幾年前有個女孩尋他，以為亦是花季，卻不然，是夏天最炎熱無花的日子，是不是花季惹的禍？他10年前任職過的學校，女孩跑了半個台灣找他，只為送他一個時光記憶，只為重溫一場當年的夢，一束花、兩個人、無數個校園場景，繞了半個島只為見上一面，那天女孩送他一束花。

女孩說，老師，謝謝你那一段時間的照顧。

不會，我才謝謝你們走入我的人生，男孩說。

芽孢迸生著，從青春嫩滑的手中溜過。

花依然會凋謝，我們仍在青春躊躇不前，仍然孤獨、仍然愛戀著某個人、某段時光。我凝神傾聽，這樣的故事、無悔青春，沒有愛人的甜蜜與疏離、沒有親情的滋潤與糾結，沒有友誼的相守與離棄，是一種最神祕迤邐過程，最親最遠的關係，是兩個人的歷史、更多人的青春。

他們，是師生，最無盡的愛，以花來此生相約。

最微妙的身分，以花相親，當年的學生因一朵花，而結緣「花開的日子」，遂然開始；無數個師生關係聯繫，緊密結合將每個我們支撐起來，在成長歷程接受無數個遺憾、無數個生命的不可逆，而行走到這裡，風雨足以使自身歇憩，陽光讓世界再壞空後，憑自努力開出燦爛與溫柔，時間消逝在千瘡百孔的年歲中，我們純然的面貌慢慢老去，且慢慢靠近。

我拼湊他們，從時光瓦礫撿出一片，走過一個時光、一段青春、一首難忘的歌，在台灣的兩頭相望，四季移行，生活依然無色無味，我們還在為未來困惑，窗外的苦楝樹卻越開越美，和他們一樣，在人間安生，終身在普照的陽光下生長、凋零，壞失肉驅骨幹，我們最終如花。

不禁想念起另一段花開的日子，鳳凰花切割了青春，我們終究各自離散，為了不可分的情誼，不能斷的歲月相連，不能結束的學習生涯，為了某些前方，我們必須放棄的悲傷，常與我們的此生悠悠相伴。

時光如紙頁，沾黏在一起。

後來花開，我們相聚、花謝，我們終究不分離。

(中國時報)