布吉納法索斷交 蔡：不會再忍讓

去年12月我駐布吉納法索大使沈真宏與布國財經部長索莉簽署醫療計畫財援協定。（摘自外交部官網）

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中國時報
／台北報導
布吉納法索與我斷交，蔡英文總統（中）神色凝重召開記者會。（黃世麒攝）
布吉納法索小檔案

繼多明尼加於本月初與大陸建交後，我在非洲「唯二」邦交國之一的布吉納法索，昨也閃電宣布與我斷交，成為蔡政府上任後第4個斷交的國家，我友邦僅剩18個。消息傳出，蔡英文總統昨晚親上火線，抨擊中國玩弄金錢外交，去我國主權化的蠻橫作為，已挑戰台灣社會的底線，「我們不會再忍讓！」

吳釗燮請辭 府黨全力慰留

蔡英文2016年5月上任時，我國友邦數量為22個。如今，繼聖多美普林西比、巴拿馬及多明尼加後，布吉納法索成為第4個與我斷交的國家。由於多明尼加才在5月1日宣布與大陸建交、和我斷交，如今事隔23日，竟又再爆發斷交事件。

今年2月底甫接掌外交部的吳釗燮，上任短短不到3個月就面臨2邦交國斷交，昨晚吳釗燮說，身為政務官必須為政策負責，因此他已向蔡總統報告，也當面請辭。但府發言人林鶴明事後回應，「沒有辭職的問題」；民進黨立院黨團總召柯建銘也強調，吳釗燮是非戰之罪，無需為大陸蠻橫打壓自斷手臂，應續留崗位繼續奮戰。

面對外交困境，蔡英文昨罕見為斷交召開記者會，強調今天與布吉納法索正式斷交，包含前陣子與多明尼加斷交，中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信。台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上將有更多地實質關係進展。

蔡總統強調，中國玩弄金錢外交，承諾巨額的金錢，向許多國家拉攏關係，這種手法已讓國際社會對中國的不當干預與缺乏誠信，有更深的不滿和疑慮。

蔡總統更措辭強硬地說，中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已挑戰台灣社會底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界。同時，也要正告中國政府，這些作為無助於兩岸關係，無助於中國的國際形象，更無助於化解國際社會對中國的疑慮。

友邦僅剩18國 憂連鎖效應

目前非洲僅剩一邦交國史瓦帝尼，吳釗燮表示，我與史國邦誼穩固，史王6月還會來台訪問，參加兒子畢業典禮。

針對帛琉、宏都拉斯、瓜地馬拉等友邦今年未參與「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」提案，與我邦交是否也已鬆動？吳釗燮強調，帛琉有另外致函聲援，而宏都拉斯及瓜地馬拉都有在大會上發言支持我國。

目前我與布吉納法索共有26項雙邊合作計畫進行中，合作遍及民生福利、衛生建設以及軍事協助，106年也曾援贈布吉納法索2架UH-1H直升機。吳釗燮宣布，即日起全面停止所有與布國的雙邊合作以及援助計劃，並撤離大使館、醫療團及技術合作人員。

(中國時報)

布吉納法索斷交與我斷交！新聞透…

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