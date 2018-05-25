布吉納法索斷交 蔡：不會再忍讓

2018年05月25日 04:11 中國時報 周毓翔 、 曾薏蘋 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

布吉納法索與我斷交，蔡英文總統（中）神色凝重召開記者會。（黃世麒攝）

布吉納法索小檔案

繼多明尼加於本月初與大陸建交後，我在非洲「唯二」邦交國之一的布吉納法索，昨也閃電宣布與我斷交，成為蔡政府上任後第4個斷交的國家，我友邦僅剩18個。消息傳出，蔡英文總統昨晚親上火線，抨擊中國玩弄金錢外交，去我國主權化的蠻橫作為，已挑戰台灣社會的底線，「我們不會再忍讓！」

吳釗燮請辭 府黨全力慰留

蔡英文2016年5月上任時，我國友邦數量為22個。如今，繼聖多美普林西比、巴拿馬及多明尼加後，布吉納法索成為第4個與我斷交的國家。由於多明尼加才在5月1日宣布與大陸建交、和我斷交，如今事隔23日，竟又再爆發斷交事件。

今年2月底甫接掌外交部的吳釗燮，上任短短不到3個月就面臨2邦交國斷交，昨晚吳釗燮說，身為政務官必須為政策負責，因此他已向蔡總統報告，也當面請辭。但府發言人林鶴明事後回應，「沒有辭職的問題」；民進黨立院黨團總召柯建銘也強調，吳釗燮是非戰之罪，無需為大陸蠻橫打壓自斷手臂，應續留崗位繼續奮戰。

面對外交困境，蔡英文昨罕見為斷交召開記者會，強調今天與布吉納法索正式斷交，包含前陣子與多明尼加斷交，中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信。台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上將有更多地實質關係進展。

蔡總統強調，中國玩弄金錢外交，承諾巨額的金錢，向許多國家拉攏關係，這種手法已讓國際社會對中國的不當干預與缺乏誠信，有更深的不滿和疑慮。

蔡總統更措辭強硬地說，中國這些去我國主權化的蠻橫作為，已挑戰台灣社會底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界。同時，也要正告中國政府，這些作為無助於兩岸關係，無助於中國的國際形象，更無助於化解國際社會對中國的疑慮。

友邦僅剩18國 憂連鎖效應

目前非洲僅剩一邦交國史瓦帝尼，吳釗燮表示，我與史國邦誼穩固，史王6月還會來台訪問，參加兒子畢業典禮。

針對帛琉、宏都拉斯、瓜地馬拉等友邦今年未參與「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」提案，與我邦交是否也已鬆動？吳釗燮強調，帛琉有另外致函聲援，而宏都拉斯及瓜地馬拉都有在大會上發言支持我國。

目前我與布吉納法索共有26項雙邊合作計畫進行中，合作遍及民生福利、衛生建設以及軍事協助，106年也曾援贈布吉納法索2架UH-1H直升機。吳釗燮宣布，即日起全面停止所有與布國的雙邊合作以及援助計劃，並撤離大使館、醫療團及技術合作人員。

(中國時報)