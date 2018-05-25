川普公開信 6月12日川金會破局

2018年05月25日 04:11 中國時報 蔡鵑如 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統 川普 （美聯社）

川金會確定破局！北韓與美國原本看似修好，近來卻你來我往互嗆，敵意持續升溫，北韓昨天稍早拿美國副總統彭斯開刀，批他無知愚蠢，成為壓垮美國的最後一根稻草。川普在台北時間昨晚9點46分突然拋出重磅震撼彈，宣布原定6月12日在新加坡登場的川金會取消！川普並威脅，如果北韓輕舉妄動，美國有所準備。

衝擊美股 道瓊大跌220點

美國股市周四大幅開低，受到美國總統川普與北韓金正恩的高峰會破局影響，美股道瓊大跌220點。

川普在寫給金正恩的公開信中指出，「我非常期待和你在一起，但令人難過的是，有鑑於你近來聲明展現的驚人怒氣與公然敵意，我覺得此刻不適合舉辦這場期待已久的會談。」但川普未把話說死，他向金正恩喊話，如果對峰會的想法改變「請別猶豫，打電話或寫信給我。」

川普在這封透過白宮發布的信中，一開始就感謝金正恩與平壤當局，「這陣子與美國就峰會的相關談判、討論中，所投注的時間、耐心和努力。」他寫道，「僅以這封信表達，不舉行對雙方都好，但對全世界卻有害，新加坡峰會不會發生了。」川普告訴金正恩，「你談到你們的核武能力，但我們的（核武）大且強，我向上帝祈禱，它們永遠不會被派上用場。」

川普寫道，他感受到自己與金正恩之間，正打造起絕妙的對話，而這對話至關重要。他期待有朝一日能與金正恩會晤，「我也要感謝你釋放（3名）美國人質，他們已返家與親人團圓，這是美好的示意，我們萬般感激。」川普在信函最後指出，「全世界，尤其是北韓，失去了一個永續和平、繁榮和富裕的契機。這次機會的流逝，是歷史上真正悲傷的一刻。」

傷心取消峰會 未把話說死

川普稍後在推特發文，除貼上公開信影像檔，並留言「我被迫取消了與金正恩在新加坡的峰會，好傷心。」

原本北韓和美國春暖花開的友好氣氛，在峰會逼近前竟豬羊變色，敵意在過去幾天驟然升高，川普坦言峰會可能因此順延。但最關鍵的轉折，是北韓外務省副部長崔善熙昨天稍早透過官媒嗆辣放話，稱美國若繼續肆無忌憚，將向最高領導層建議「重新考慮」出席峰會，美朝雙方要「在會議室碰面，還是核對核攤牌」，全視美國態度而定。她還揚言，如果美國決定不參加峰會，北韓也不會向美乞求或糾纏、勸進美方。

美國有線電視新聞網（CNN）引述多位熟悉內情消息來源報導，這番敵意滿點的宣告，加上崔善熙痛批，日前稱北韓恐將淪落到與利比亞同樣下場的美國副總統彭斯，根本是個政治白癡，更讓華府火冒三丈，忍無可忍。白宮原本就已準備24日上午要尖刻反擊，孰料最後是宣布川金會破局。

美國國務卿蓬佩奧24日在參議院外交委員會表示，北韓近日的敵意態度和他本月初訪相比出現巨大落差。美國近日一再向北韓提出商討峰會細節的要求，北韓卻不予回應，這是美方決定取消的另一個原因。

(中國時報)