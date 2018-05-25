美朝峰會戲劇性取消！新聞透視－川金操作過頭 雙方互信盡失

川普在台北時間昨晚9點46分做出石破天驚的宣布，正式宣告新加坡川金會破局。東北亞局勢因此而更加風雲詭譎。圖為南韓首爾火車站播出關於川金會的新聞。 （路透）

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中國時報
美國總統川普24日發表公開信，宣布原定6月12日在新加坡舉行的「川金會」破局。（出自白宮）

美朝關係如坐雲霄飛車，自從美國總統川普接受了歷史性的美朝峰會（川金會）計畫後，朝鮮半島和平曙光看似在望，川普本人甚至自詡諾貝爾和平獎就要到手了，不料近日情勢卻又急轉直下，由於美朝官員不斷的互相放話嗆聲，雙方互信急遽流失，川普終於宣布取消了川金會。

川普公開信 6月12日川金會破局
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面子掛不住 終導致破局

川金會原定6月12日在新加坡舉行，一方是不按牌理出牌的川普，另一方是全世界絕無僅有敢跟美國老大哥叫陣的金正恩，外界原本引頸企盼，想一瞧兩人相見會擦出怎樣的火花來，結果卻大失所望。總的來說，應該怪川、金兩人都操作過頭，讓對手面子掛不住，終至川金會破局。

今年來，以前給外界窮兵黷武印象的金正恩好不容易「轉性」，先是對南韓大玩微笑攻勢，繼而透過韓方釋出北韓願無核化的訊息，並於4月27日與南韓總統文在寅在兩韓邊境會晤（文金會）並發表《板門店宣言》，在世人面前展現和平攻勢，最終促使川普接受了史無前例的美朝峰會計畫。

與北韓交手 美低估難度

川普接受川金會計畫後，川金會馬上成了他的宣傳利器，不但兩度派了美國國務卿蓬佩奧走訪平壤見金，要確認金正恩對無核化的誠意，川普還自以為就快辦到前任美國總統辦不到的事，希望任內就解決朝核問題，甚至拿到諾貝爾和平獎！

然而，川普終究低估了與北韓打交道的難度。在敲定川金會後，川普一再公開誇稱自己對北韓的「最大化施壓」策略奏效，鷹派白宮國安顧問波頓又不斷拿「利比亞棄核模式」要平壤接受。這就讓金正恩驚覺到，繼續玩下去的話，川金會豈不是會成了他的「城下之盟」。

川普留伏筆 沒把話說死

正因如此，北韓才在本月中突然變臉，譴責美韓的空軍聯演並叫停朝韓會談，還稱不接受美國「單方面」要求平壤棄核，揚言重新考慮川金會。川普陣營也絲毫不示弱，副總統彭斯公開威脅，如果沒有川金會，金正恩就會面臨利比亞格達費的命運。這樣的說法，北韓豈能容忍，因此才會發生北韓封閉丰溪里核試場的同一天，北韓官媒高調抨擊美國的政治大戲。

好事多磨，川普在宣布取消川金會的同時並沒有把話說死。但這幾天來牽涉到的中美韓朝各個政治人物和隨之而來的戲劇性轉變，卻足以讓人了解到朝鮮半島的複雜。

(中國時報)

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