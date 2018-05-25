北韓撂狠話 要會談還是核對核

2018年05月25日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓發飆再嗆美國！北韓副外長崔善熙24日透過官媒強調，美國若繼續恣意妄為，將向最高領導層建議重新考慮是否參加峰會，她放狠話稱，「美朝要在會談地點碰面，還是以核硬碰硬，全賴美國態度而定」。她並痛斥，稱北韓恐淪落到與利比亞同樣下場的美國副總統彭斯，「無知且愚蠢」。

在川金會前景蒙上陰霾之際，崔善熙透過官媒朝中社火力全開，顯然是衝著美國家安全顧問波頓和彭斯的言論而來。波頓對北韓非核程序提出「利比亞模式」後，彭斯21日接受福斯新聞訪問時警告，如果金正恩無法與川普達成核協議，「下場只會像利比亞一樣。」在被問及這是否算是對北韓的恫嚇，彭斯說「我覺得這更像是事實。」

崔善熙痛批彭斯的言論肆無忌憚，冒失無禮，「我身為一位涉美事務者，（看到）此等無知愚蠢的話，居然是從美國副總統口中亂噴出來，簡直讓我驚呆了。」她斥責，美國高階官員還在懵懵懂懂，「把北韓與利比亞相提並論，我覺得他們未免太不了解我們，」崔善熙嗆聲說，「我方可借用美國的說詞，我們也可讓他們品嘗到從未經歷或想像過的可怕悲劇。」

她強調，朝美高峰會全然取決於美國的態度，「無論美國要和我們在會議室面對面，或進行核對核攤牌，全都由美國決定」，「如果美國不想跟我們坐下來談，我們不會乞求與美國對話，也不會糾纏對方非談不可。」

關於美國指北韓可走利比亞模式、美國不排除對朝軍事選項、要求北韓以完全、可驗證、不可逆等原則棄核，崔善熙批評，這全是胡說八道，美國根本不自量力、沒有分寸。

崔善熙是北韓資深美國專家，曾任外務省美國局副局長，擅長核計畫談判的她曾參與六方會談，過去10年多次與美方在外交場合過招。她在今年2月升任副外長，此舉被解讀為平壤當局樂意與美國進行外交協商。如果川金會依計畫進行，她是代表團的當然成員。

川普繼周二指，如北韓不遵守某些條件，不排除延後或取消川金會之後，他周三在被詢及川金會前景時表示，下禮拜就會有答案，沒想到昨晚就傳出川金會破局消息。

(中國時報)