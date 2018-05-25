5國記者見證 北韓炸毀核試場

北韓24日在國際媒體記者見證下，炸毀東北部豐溪里核試場多條隧道等設施。圖為DigitalGlobe衛星拍到的核試場空照圖。（路透）

友善列印
中國時報
／綜合報導

北韓24日在國際媒體記者見證下，炸毀東北部豐溪里核試場隧道與觀察塔等設施，徹底拆除核試場。藉著讓核試場走入歷史，北韓為完全無核化邁出第一步。

韓聯社引據消息人士指出，北韓當局於當地時間上午11時（台灣時間上午10時），南韓、大陸、美國、英國與俄羅斯5國記者抵達豐溪里核試場後展開爆破拆除活動。到下午4點17分，2號、3號、4號隧道、營房、冶煉廠、觀測所、宿舍等都接連被炸毀。

北韓當局在上月27日南北韓峰會簽署「板門店宣言」後34天，實現毀棄核試場的承諾，令豐溪里核試場走入歷史。

北韓外務省24日發布公報指出，已經炸毀所有隧道，完全封閉隧道入口，拆除地面所有設施，撤走警備人員和研究人員，將核試場周圍徹底封閉。

北韓核武研究所亦發表聲明指出，證實24日舉行核試場廢棄儀式，以確保停止核試，其後沒有出現放射性物質外洩現象，對周圍生態環境沒有帶來任何負面影響。聲明強調，經國內外記者確認，核試場2條隧道在爆破前處於隨時可以進行大當量地下核子試驗的狀態。但聲明沒有提到北韓領導人金正恩是否到場視察。

美聯社派遣電視新聞團隊前往採訪。該媒體報導指出，爆破集中在核試場深入山腹的3條隧道，以及附近數座觀測塔。

南韓青瓦台24日下午召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，對北韓行動給予高度評價，稱其為「走向完全無核化的第一步」。

(中國時報)

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