布吉納法索斷交與我斷交！新聞透視－兩岸關係結不解 斷交潮難歇

2018年05月25日 04:11 中國時報 陳建瑜

蔡政府22天內連斷多明尼加及布吉納法索2邦交國，卻仍執意推展「踏實外交」。我們同樣都送給這2國軍備品，盡量滿足邦交國所需資金、人力，但此種外交策略明顯證明失敗，若無法從兩岸關係解決，斷交潮恐一幕幕上演。

蔡總統上任至今已連斷4個邦交國，每次斷交就怒責對岸追逐「金錢外交」。昨發表談話，更從頭到尾真呼「中國」，憤怒之情溢於言表，是否準備恢復「兩國論」不得而知；且聲明後陸委會宣布，嚴審大陸政府各級官員及相關人士來台，似做好「鎖國」準備。但台灣究竟有多少籌碼？如此反制，究竟對台灣有什麼好處？

斷交前幾小時 大啖玉荷包

昨天斷交事件，政府應先捫心自問，從國安至外交團隊完全狀況外。前日外長吳釗燮在立院信誓旦旦說，邦交國沒亮紅燈；昨斷交前幾小時，蔡總統與府祕陳菊還開心在臉書直播大啖玉荷包；日內瓦出現布國無預警提早離開WHA時，我駐布大使沈真宏卻未即時回報，從上至下警覺性完全不足。

不僅如此，「踏實外交」策略也不足。雖然政府一再宣稱不玩「金錢競逐」，但邦交國遊走兩岸要資源無法避免，我方以「策略性融資」盼綁住邦交國，甚至不吝捐助軍品。台灣盡所有可能滿足邦交國，但事實證明，「踏實外交」是失敗的，從國安到外交團隊無人有意改變策略，無人省思兩岸對外交的上位影響，執迷不悟死守結果，就是讓台灣陷入更深的資源耗損。

執迷不悟 台灣資源再耗損

面對台布斷交，蔡英文和吳釗燮昨在說詞中強調，台美等理念相近國家更緊密合作決心越來越強，甚至出現「不再忍讓」字眼，可嗅到蔡政府爭鋒相對意味濃厚，正朝向大陸最不願見情勢發展。然蔡政府手中籌碼有什麼？難道「踏實外交」或「新南向」足以對抗大陸國際上的影響力？

不久前，大陸外長王毅說，希望9月北京召開「中非合作論壇」時，「所有非洲兄弟國家能聚一起」；小英4月17日訪非時，布吉納找理由拒絕接待，如今證實已納入「中非合作大家庭」。兩岸對抗螺旋如不斷上升，台灣能否保住史瓦濟蘭，能否保住WHA今年也未提案的兩邦交國宏都拉斯與瓜地馬拉，都是未知數。

選擇對抗，對台灣人民將是不歸路，蔡政府該回頭思考兩岸的結，這才是解決台灣內外困局核心所在。

(中國時報)