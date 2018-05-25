布吉納法索斷交與我斷交！新聞透視－兩岸關係結不解 斷交潮難歇

非洲友邦布吉納法索外交部24日宣布和我斷交，我國邦交國數量剩18個。外交部長吳釗燮（左）匆匆進入外交部，神情凝重。右圖為即將取下的布吉納法索國旗。（陳信翰攝）

友善列印
中國時報

蔡政府22天內連斷多明尼加及布吉納法索2邦交國，卻仍執意推展「踏實外交」。我們同樣都送給這2國軍備品，盡量滿足邦交國所需資金、人力，但此種外交策略明顯證明失敗，若無法從兩岸關係解決，斷交潮恐一幕幕上演。

布國駐台大使 前1小時才接到指令！4徵兆警訊 布國斷交有跡可循
布吉納法索斷交 蔡：不會再忍讓

蔡總統上任至今已連斷4個邦交國，每次斷交就怒責對岸追逐「金錢外交」。昨發表談話，更從頭到尾真呼「中國」，憤怒之情溢於言表，是否準備恢復「兩國論」不得而知；且聲明後陸委會宣布，嚴審大陸政府各級官員及相關人士來台，似做好「鎖國」準備。但台灣究竟有多少籌碼？如此反制，究竟對台灣有什麼好處？

斷交前幾小時 大啖玉荷包

昨天斷交事件，政府應先捫心自問，從國安至外交團隊完全狀況外。前日外長吳釗燮在立院信誓旦旦說，邦交國沒亮紅燈；昨斷交前幾小時，蔡總統與府祕陳菊還開心在臉書直播大啖玉荷包；日內瓦出現布國無預警提早離開WHA時，我駐布大使沈真宏卻未即時回報，從上至下警覺性完全不足。

不僅如此，「踏實外交」策略也不足。雖然政府一再宣稱不玩「金錢競逐」，但邦交國遊走兩岸要資源無法避免，我方以「策略性融資」盼綁住邦交國，甚至不吝捐助軍品。台灣盡所有可能滿足邦交國，但事實證明，「踏實外交」是失敗的，從國安到外交團隊無人有意改變策略，無人省思兩岸對外交的上位影響，執迷不悟死守結果，就是讓台灣陷入更深的資源耗損。

執迷不悟 台灣資源再耗損

面對台布斷交，蔡英文和吳釗燮昨在說詞中強調，台美等理念相近國家更緊密合作決心越來越強，甚至出現「不再忍讓」字眼，可嗅到蔡政府爭鋒相對意味濃厚，正朝向大陸最不願見情勢發展。然蔡政府手中籌碼有什麼？難道「踏實外交」或「新南向」足以對抗大陸國際上的影響力？

不久前，大陸外長王毅說，希望9月北京召開「中非合作論壇」時，「所有非洲兄弟國家能聚一起」；小英4月17日訪非時，布吉納找理由拒絕接待，如今證實已納入「中非合作大家庭」。兩岸對抗螺旋如不斷上升，台灣能否保住史瓦濟蘭，能否保住WHA今年也未提案的兩邦交國宏都拉斯與瓜地馬拉，都是未知數。

選擇對抗，對台灣人民將是不歸路，蔡政府該回頭思考兩岸的結，這才是解決台灣內外困局核心所在。

(中國時報)

布國駐台大使 前1小時才接到指令！4徵兆警訊 布國斷交有跡可循
布吉納法索斷交 蔡：不會再忍讓
兩岸策略 要做根本性調整
陸委會反制 嚴審大陸人士來台
布吉納法索斷交 蔡：不會再忍讓 兩岸策略 要做根本性調整

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。