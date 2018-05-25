兩岸策略 要做根本性調整

2018年05月25日 04:11 中國時報 季節 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

面臨斷交風暴，學者指出，政府必須正視癥結點就在兩岸關係不佳，唯有改善兩岸關係，才能停住斷交潮。國民黨立委江啟臣則說，北京多管齊下製造連續性的雪崩式斷交，背後具有對美台關係升溫的報復意味，呼籲蔡政府的兩岸策略要做根本性調整，否則外交作為將事半功倍。

政大國關中心主任劉復國指出，兩岸關係會影響我邦交國的存續，台灣多數民眾也很清楚，我方好幾個邦交國都已排隊要跟大陸建交，只是過去兩岸關係好，大陸不接單，如今兩岸關係不好，大陸就順勢而為，如果再不好，就會有更多斷交。

劉復國直言，目前我方外交的癥結點在兩岸，政府若能正視問題，改善兩岸關係，對外關係不會有現在這樣嚴重的情形。

政大國關研究員嚴震生則說，大陸在布吉納法索的投資和僑民人數都遠超越我方，台灣很難競爭；至於我們援助該國的農業與醫療，大陸也都做得到，基礎設施更蓋得比我們好。

國民黨立委江啟臣認為，北京的報復行動會針對台灣，某種程度也是對美國做出一些抵抗，台灣就成為美中關係惡化下的祭旗。美中台三邊關係的等距、和諧與默契，是確保台灣利益的重要關鍵，否則台灣的外交作為很可能會事倍功半。江強調，國安與外交部門應該要做汰換或根本性調整，蔡英文總統的兩岸方向與外交策略也有必要檢討修正。

民進黨立委羅致政則說，台灣在今年WHA得到美歐等國支持力道大幅增加，大陸挖邦交的動作顯然是要反制台灣的外交進展，其中也包括反制美台關係因AIT新館落成的加速升溫。

(中國時報)