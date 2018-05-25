陸委會反制 嚴審大陸人士來台

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中國時報
／台北─北京報導

針對布吉納法索與我斷交，大陸外交部昨回應稱，大陸注意到布吉納法索政府發表聲明，決定與台灣斷絕所謂「外交」關係，中方對此表示讚賞。陸委會昨晚回嗆，譴責大陸在不到一個月內連續以金錢利益惡意強奪我兩個邦交國，破壞台海和平穩定基礎；陸委會還祭出反制措施稱，即日起將針對大陸各級政府官員及相關人士來台嚴格審查，以強化國安管控機制、維護我社會秩序。

大陸外交部昨晚稱，眾所周知，1971年10月聯合國大會第26屆會議通過了第2758號決議，明確「中華人民共和國政府」是代表全中國的唯一合法政府。該決議所確認的「一個中國」原則已成為國際社會的普遍共識。一中原則涉及大陸核心利益和13億多大陸人民感情，也是大陸與世界各國保持和發展友好合作關係的前提和政治基礎。

大陸外交部稱，當前，陸非全面戰略合作夥伴關係保持良好發展勢頭。今年9月大陸將主辦陸非合作論壇北京峰會，必將掀起陸非友好合作新高潮。近年來，甘比亞、聖多美普林西比紛紛與大陸實現關係正常化，重返陸非友好合作大家庭，充分表明一中原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。大陸歡迎布吉納法索在一中原則基礎上早日加入陸非友好合作大家庭。

陸委會昨則強烈譴責大陸，無視台灣人民權益與主張。對於北京當局一再對台刻意挑釁與粗暴打壓，我們不會坐視隱忍。政府未來將針對陸方各級政府官員及相關人士來臺嚴格審查，防範中共藉機在台統戰分化、擾亂社會安定。

陸委會指出，大陸企圖透過外交及軍事的偏執威嚇做法，壓迫台灣接受其單方設定的「一個中國原則」，只能證明中共對台灣的政策與民主民意充滿恐懼與不安；但北京當局反向而行的惡劣行徑，只會讓台灣愈加堅定走自己的路、不會屈從。

(中國時報)

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