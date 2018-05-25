布國駐台大使 前1小時才接到指令！4徵兆警訊 布國斷交有跡可循

2018年05月25日 04:11 中國時報 周毓翔 、 陳建瑜 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

布吉納法索昨與我國斷交，我駐布大使沈真宏直到昨下午才被通知。根據政府官員所掌握情資，其實有4個跡象有跡可循，尤其是這次世界衛生大會（WHA）布國未替我國發聲，甚至在未知會我方的狀況下提早離開日內瓦，讓我方官員確信有即將斷交的可能。

布吉納法索外長巴瑞（Alpha Barry）2017年1月接受《彭博社》專訪時曾說大陸以500億美元誘惑外交轉向，巴瑞當時還重申與台友誼。不過根據知情人士判斷，500億有可能是巴瑞用來煽風點火，操作日後斷交的說法。

事實上，就在2017年4月，布吉納法索的鄰國就向布吉納法索轉達大陸願意提供6億美元低利貸款及4億美元贈款，誘使外交轉向。緊接著大陸又透過中西非兩個國家向布國說項，提議由大陸鐵路公司以PPP（公私合夥）方式興建價值4.7億美元連結布國與鄰國首都迦納的鐵路。

蔡英文總統4月出訪非洲，布吉納法索總統卻以另有國際會議為由婉拒蔡來訪。知情人士指出，布國核心高層曾與我涉外人士表示，西非只剩他們沒跟大陸建交，希望我國協助他們，讓他們能告訴他們人民維持與台邦交是正確決定。

據了解，布國當地媒體近期不斷炒作輿論，要求布國政府與大陸建交，內文都是報導布國如果跟大陸建交的好處。

這股輿論的力量甚至影響到在台領獎學金就讀的布吉納法索學生，據學生的說法是上周末有自稱代表布國外交部人員徵詢他們是否考慮去大陸念書打算。讓學生及家長判斷外交可能出問題。

不過斷交一事也是從頭到尾保密到家，有政府官員指出，布國駐台大使尚娜（Aminata SANA/CONGO）也是到昨天下午布國外長正式宣佈斷交前1小時才接收到指令。且尚娜對於留學生傳言也一無所悉。

據悉，為阻擋友邦國家協助我國提案或發言，大陸事前致函給我友邦國家，其中一段寫道「若考量未來與我們（大陸），就不要協助台灣」。

民進黨立委羅致政說，非洲駐台使節團今晚將舉辦「歡慶非洲日」酒會，大陸挑在昨天挖走布吉納法索當然是設計好的安排，更是故意給台灣難堪。

(中國時報)