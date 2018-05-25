陸擬發台胞身分證 加速國民化

2018年05月25日 04:11 中國時報 陳柏廷 、 季節 、林勁傑／台北報導 、林勁傑／台北報導

目前台商及台生使用的是卡式電子台胞證，未來第一步可能先研議的是改為和大陸身分證一樣的18碼。（新華社）

台北論壇基金會董事長蘇起月初率團訪陸，據訪團成員所獲訊息顯示，若蔡政府持續以懲罰、恫嚇手段，讓赴陸發展台商、台生「有家難歸」，陸思考將這些民眾視為國民，考慮核發身分證，未來或將加速推動台胞「國民化」。

上海台協副會長蔡世明說，若有台人回台困難，未來不想回，大陸願給這些民眾身分證，「有什麼好責難的？總不能變人球吧？」他說，或許有人認為是「統戰」，但應先反省，為何讓百姓願離開台灣。

放棄台身分 除非鐵了心

上海「台商新天地」會長蘇武坦言，出於對政府失望，相信不少人願改拿大陸身分證；且大陸身分證「含金量」越來越高，不管就業置產或孩子就學。

不過，不願具名台商說，取得大陸身分證，意味放棄台灣身分，這涉及政治認同；除非「鐵了心」不想回台，否則願拿大陸身分證台商應不會太多。

台商選哪邊 取決民進黨

華東師大教授包承柯指出，該政策無疑立基於兩岸一家親，但進程卻取決於民進黨態度，而非大陸。如果台灣當局對赴陸台商一直「敵視」，將他們「往外推」，大陸沒理由不出手幫忙。

「復旦外國語文學院副院長盧麗安就是例子」，包承柯說，若相關政策未來落實，台灣民眾用腳投票，陸方不可能拒之門外。但他說，像盧麗安取得大陸身分證的事例仍屬少數，要成為真正政策還有一段路要走。

藍委曾銘宗說，大陸如此做會讓台商選邊站，但重點是，我方人才外流嚴重，政府若還不善待，甚至懲處，根本是把人才往外推，讓出走問題更嚴重；他建議政府應善待非防堵，同時在台灣創造更好環境，讓民眾留下來。

防人才外流 政府應善待

綠委蔡適應質疑，陸身分證真有吸引力？因1992年起大批台商登陸，理論上很多人早就可申請大陸身分證，但申請者卻很少，反而陸配拿台灣身分證者更多。

(中國時報)