堅壁清野vs.開放磁吸 兩岸拔河

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中國時報

蔡政府執政已超過兩年，兩岸關係冷到極點，官方、半官方溝通管道中斷，還出手卡海峽論壇、阻大陸台商回台徵才，最近甚至關切赴陸學生激增的明星高中校長。蔡政府對兩岸交流採堅壁清野，大陸只好加速推動台胞國民化，直接爭取台灣民心。

蔡政府執政以來，不斷為兩岸交流活動設置障礙，不是出手卡關，就是派員關切，搞得風聲鶴唳、人心惶惶，影響所及，讓各界開始出現「綠色恐怖」質疑和批判，也讓兩岸關係不僅冰凍無法向前，甚至有倒退回扁朝跡象。

民共之間不僅沒有政治基礎，連基本互信也付之闕如，經過這兩年觀察，儘管大陸尚未完全對蔡政府關閉大門，但基本已不抱希望。大陸現在集中心力於單方面、直接對台灣民眾「做工作」。

這體現在今年初大陸國台辦主動公布「惠台31條」這部綱領性的政策文件，各省市區台辦今年最重要任務之一，就是配合中央、推出「惠台31條」在地方落實的施行細則，預定年底前全面實施。

「惠台31條」是吸引台商、台幹和台生前往大陸發展、就業和生活主要政策，至於如何把已到大陸發展和求學的台灣人才留下來，或提供更便利在地生活條件，正是推動「台胞國民化」主要目標。

從已在涉台智庫和行政單位進行研議的「台胞證改18碼」，到最近傳出陸方考慮給「有家難歸」台胞身分證，都是推動「台胞國民化」政策思維一環。

面對蔡政府對兩岸交流採堅壁清野，大陸推動「台胞國民化」加以因應，試圖掌握對台政策和兩岸關係主導權，直接訴求和爭取台灣民心。只不過，大陸核發身分證給台灣民眾，可能改變部分台灣人的認同，以及對大陸的依賴程度，但也可能讓台灣內部更分裂和對立，後續效應不容忽略。

(中國時報)

陸擬發台胞身分證 加速國民化 陸委會統計 14年來共567人

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