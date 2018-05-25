陸委會統計 14年來共567人

2018年05月25日 04:11 中國時報 林勁傑／台北報導

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，台灣民眾若在大陸設籍、領用大陸護照，依法將喪失台灣人民身分。據統計，2004至2017年，共567人因上述原因喪失台灣身分。

至於台北論壇向媒體轉述陸方人士表示，北京當局研擬發放大陸身分證給「有家歸不得」的台人。邱垂正表示，政府非常關心國人在陸權益，「有家歸不得」是毫無事實根據的說法，嚴重不實。

邱垂正說，陸方核發身分證的拉攏策略，即使少數人選擇另一種價值，也不會影響台灣人民對這塊土地的熱愛。他說，相信在陸求學、就業的台灣民眾會珍惜在台灣民主自由環境的經驗。

邱垂正強調，政府一向關心國人赴陸、在陸創業、求學的權益。但兩岸人民關係條例第9條之一規定，台灣民眾如果在大陸設籍，將喪失台灣人民身分，提醒民眾注意。

他提到，政府這兩年來堅持維繫兩岸和平穩定現狀的努力，各界有目共睹。大陸不願務實面對台灣民意，忽視兩岸分治現實，對台升高軍事威脅與外交打壓，造成兩岸敵意螺旋上升。各界應一致同意，對岸才是破壞兩岸現況主要癥結。

針對陸委會指台灣人民在大陸設籍或領大陸護照，喪失我國籍者共567人，文大社科院長趙建民表示，「這只是一個數字」，重要是兩岸競爭力消長，如過去高等教育台灣全面領先，現在看來高中畢業生選擇赴陸就讀大學倍數增長；至於其他就業市場，包括高階專業人員、大學教師等待遇都已超過台灣，自然對台灣人才產生磁吸效應。

文大政治系講座教授陳一新指出，他早在兩年前一個兵推場合，就預告大陸會開始採取發給台灣民眾大陸身分證措施，因上海過去已試點，對台胞以準「居民待遇」對待，隨著大陸軟硬實力增長，赴陸發展比留在台灣更有競爭力。

陳一新說，從近期眾多台灣高中生願至大陸就學就可看出「登陸」是潮流趨勢。況且依我憲法，兩岸最終應統一，大陸只是扮演先行角色。

此外，除赴陸創業就業就學的台胞外，大陸不少「台流」也是有家歸不得；江蘇昆山近期就發起貧困台胞調查，並制定照顧困頓台胞政策，這些人或也納入先給身分證範圍。

(中國時報)