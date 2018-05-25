監委：三限六不僵化 應檢討

監委認為對陸生「三限六不」政策，已不合時宜，建議取消。圖為陸生在淡大畢業典禮上致辭。（新華社）

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中國時報
／綜合報導
陸生來台新生逐漸減少

監院日前通過監委蔡培村、劉德勳、楊美鈴所提「少子女化因素影響大學招生與發展」調查報告，針對陸生來台情勢提出意見。其中監委調查台生赴陸，因涉致電建中校長，一度引軒然大波。監委指出，陸生來台「三限六不」等政策在少子化衝擊及兩岸情勢變遷下，早就僵化不合時宜，應重新檢討。

教育部統計，2014年起赴陸台生逾萬，超過在台陸生總數，2017年赴陸台生仍穩定緩增，但在台陸生到2017年9462人後停滯不前。監委認為，民國100年立法的「三限六不」有條件開放陸生來台政策，雖漸鬆綁，但在少子化衝擊及兩岸情勢變遷下，顯得僵化不合時宜。

如限制採認大陸大學校數，教部當初理由是「認可績優大陸大學，防假學歷」，但監委認為，如果來台陸生讀學士班，其畢業學校是高中不是大學；如研修生，也未取得學位問題。因此如果說為防假學歷限縮採認陸校校數，與開放陸生來台沒太多關連。

又如管制陸生來台人數，「怕陸生來太多，稀釋國內教育資源」，現在卻「怕陸生不來，無法擴充生源及吸引優秀人才」；再如「中央機關不得編列陸生獎助學金」，被陸生質疑差別待遇，監委認為這些都顯示我國招收陸生平台缺乏彈性。

對此，教部高教司副司長朱俊彰說，7年以來「三限六不」已逐步鬆綁，未來會加強與立院及社會溝通，看是否可再放寬。

「三限六不」是指限制陸生數量、限制採認大陸學歷校數及限制大陸醫事學歷採認；不能加分優待、不給獎學金、畢業後不能留台灣、不能考公職、不能校外打工或兼職及不能影響台灣學生就學權益。

朱俊彰表示，目前僅「限制大陸醫事學歷採認」、「陸生畢業後不能留台灣」沒變，其他都已放寬。他說無法放寬部分都與《兩岸條例》或立院當初規定有關，教育部將採開放態度，加強和立院及社會溝通。

監委蔡培村說，調查報告是希望教育部通盤思考，目前法規是不是有利兩岸招生，「希望他們未雨綢繆」。

(中國時報)

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