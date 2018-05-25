綿裡藏針卡陸生 教育部還裝睡

2018年05月25日 04:11 中國時報 簡立欣

監委為解決少子化主動調查教育部招生措施，教育部的回覆卻讓人無言，把陸生不來台都推給大陸官方片面阻止，對我方卡陸生的「三限六不」等不友善政策避重就輕。例如陸生大幅減少，教育部回覆監察院「台灣對陸生仍有一定的吸引力」。

說真的，這已不是自我感覺良好，而是公然欺騙。如果說過去台灣比大陸更自豪的是自由民主，經過「拔管」風波、北檢約談台大校長遴選委員、訪談高中校長了解畢業生赴陸求學等事件後，台灣還有甚麼臉跟大陸炫耀民主、多元？還能拿「學風自由」做為吸引陸生的台灣價值嗎？

學位陸生來台名額減少，教育部表示是陸方片面為之，未來台灣仍會持續「營造陸生友善學習環境」。但陸生最在意的健保修正案還卡在立院，《兩岸人民關係條例》不允陸生畢業後留台就業，在台工作權也沒著落，又算甚麼「友善」？

此外短期研修陸生減少是事實，但教育部卻說台灣大專校院在校生總數約130萬，研修陸生人數僅占1.3％，因此105學年度研修陸生人數雖減少，但因占比不高且學校也努力開拓生源，「故對大多數學校實質影響有限。」試問如果真影響有限，各校為何哀鴻遍野？教育部所謂開拓生源是指新南向，如拿掉新南向補助，學校招生情況還能看嗎？

其實大陸最在意的是台灣採認陸校太少，陸方認為大陸高教品質也不差，台灣卻吝於採認；要知道，陸生來台可沒有只採認台灣頂尖大學，我方又有甚麼理由只採認10%大陸大學？而在大陸學歷採認上，目前台灣採認大陸大學155所，從2011年到2016年共經歷4波擴大校數，全都在馬政府時代完成，民進黨政府做了甚麼？

兩岸情勢已改變，優秀學子都走光了，教育部卻還在裝睡，甚至一味打壓國內教育界；難道真要等人才流失動搖國本，才能叫醒這個政府？

(中國時報)