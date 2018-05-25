綿裡藏針卡陸生 教育部還裝睡

友善列印
中國時報

監委為解決少子化主動調查教育部招生措施，教育部的回覆卻讓人無言，把陸生不來台都推給大陸官方片面阻止，對我方卡陸生的「三限六不」等不友善政策避重就輕。例如陸生大幅減少，教育部回覆監察院「台灣對陸生仍有一定的吸引力」。

說真的，這已不是自我感覺良好，而是公然欺騙。如果說過去台灣比大陸更自豪的是自由民主，經過「拔管」風波、北檢約談台大校長遴選委員、訪談高中校長了解畢業生赴陸求學等事件後，台灣還有甚麼臉跟大陸炫耀民主、多元？還能拿「學風自由」做為吸引陸生的台灣價值嗎？

學位陸生來台名額減少，教育部表示是陸方片面為之，未來台灣仍會持續「營造陸生友善學習環境」。但陸生最在意的健保修正案還卡在立院，《兩岸人民關係條例》不允陸生畢業後留台就業，在台工作權也沒著落，又算甚麼「友善」？

此外短期研修陸生減少是事實，但教育部卻說台灣大專校院在校生總數約130萬，研修陸生人數僅占1.3％，因此105學年度研修陸生人數雖減少，但因占比不高且學校也努力開拓生源，「故對大多數學校實質影響有限。」試問如果真影響有限，各校為何哀鴻遍野？教育部所謂開拓生源是指新南向，如拿掉新南向補助，學校招生情況還能看嗎？

其實大陸最在意的是台灣採認陸校太少，陸方認為大陸高教品質也不差，台灣卻吝於採認；要知道，陸生來台可沒有只採認台灣頂尖大學，我方又有甚麼理由只採認10%大陸大學？而在大陸學歷採認上，目前台灣採認大陸大學155所，從2011年到2016年共經歷4波擴大校數，全都在馬政府時代完成，民進黨政府做了甚麼？

兩岸情勢已改變，優秀學子都走光了，教育部卻還在裝睡，甚至一味打壓國內教育界；難道真要等人才流失動搖國本，才能叫醒這個政府？

(中國時報)

監委：三限六不僵化 應檢討 美卡陸軍演 王毅面嗆蓬佩奧

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。