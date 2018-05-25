台灣退居第17名 輸給大陸

2018年05月25日 04:11 中國時報 蔡致仁 、 洪凱音 、 王莫昀 ／綜合報導 ／綜合報導

IMD世界競爭力評比，大陸今年成績躍居第13名，大幅超越台灣的第17名。圖為台北市東區街頭400坪商用空間掛起偌大的招租廣告。（方濬哲攝）

瑞士洛桑管理學院2018年世界競爭力

瑞士洛桑管理學院（IMD）24日公布2018年世界競爭力排名，美國擠下香港成為第1。台灣在63個受評比國家位居全球第17，比去年退步3名，並且被擠進第13名的中國大陸超越，落居亞洲第4，寫下2009年以來最差表現。

2018年「IMD世界競爭力排名」，台灣總體表現排名遭大陸超越，行政院發言人徐國勇昨表示，世界競爭力衰退確實是警訊，政府注意到了，將從增加基礎建設、鼓勵企業投資以及解決五缺方向著手改善，呼籲國人一起努力、投資台灣。國發會主委陳美伶昨表示，會正視落後大陸的事實，大家擔憂的地方都將改進。

美擠下港為全球之冠

根據2018世界競爭力報告，今年全球前5名與去年相同，但名次出現變化，美國去年第4，今年坐上第1名，重返全球競爭力榜首，擠下去年第1的香港。香港退居第2，其次依序為新加坡、荷蘭與瑞士。

值得注意的是，中國大陸今年排名大幅躍升5名，競爭力排名晉升至全球第13、亞太第3。IMD全球競爭力中心主任布里斯分析，大陸排名上升的主因為實質與無形基礎建設的投資，以及法規制度面的改善。

IMD評比有4大項目，包括「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」，台灣排名全數倒退。「企業效能」比去年下滑5名至20名，主要是勞動市場細項指標從去年26名大幅退步至38名，行為態度及價值觀指標也從去年的16名退至23名，其餘包括金融與經營管理兩項指標，表現也比去年差。

「經濟表現」方面，今年比去年下滑2名至第14名，其中，國際貿易與國際投資排名退步最多，但就業與價格表現相較去年佳。台灣在外國直接投資（FDI）指標排名第54，可說是吊車尾。

企業效能滑落至20名

「政府效能」今年雖比去年退步2名，從第10名滑落到12名，但租稅政策與社會架構2項指標比去年改善，可是經商法規與體制架構排名大幅退步。

台灣的「基礎建設」類別今年排名小跌1名至22名，基本建設從去年30名跌落9名至39名，技術建設指標表現也欠佳，下跌3名。科學建設表現排名與去年相同，醫療與環境及教育兩項則比去年好，分別進步3名與6名。

綜觀台灣近年IMD競爭力排名，2009年全球排名23，是表現最差的一次；2011年排名第6，是最佳的一次。

(中國時報)