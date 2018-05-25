吳茂昆嗆下台與否 賴揆定奪

教育部長吳茂昆（右前）24日赴立法院教育及文化委員會進行施政報告，國民黨立委陳學聖（左一）、費鴻泰（左二）等人不滿檢調單位為了「拔管」、「高中生赴陸就學」約談台大遴選委員及高中校長，教育部長卻默不吭聲，高聲要求吳茂昆下台負責。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨立委柯志恩昨揭露，教育部長吳茂昆在2005年10月月擔任國科會主委時，未事先申請就前往大陸蘇州參加科技論壇，已經違法。吳茂昆一開始回覆「我確定有申請」，但後來又陷入猶豫，最後則表示，「那要看院長要不要我下台」。

吳茂昆昨到立院教育及文化委員會專案報告「私立大專校院轉型及退場面臨之問題與對策」說，將透過轉型輔導機制，協助學校改善教學品質，並保障教職員工權益，維持私校財產公共性。

條文說不清 綠委難護航

不過吳茂昆連台灣現在有幾所私立大專院校都說不出來，民進黨立委吳思瑤質詢他時說：「我剛才當主席聽到別的委員質詢你，我都快抓狂了，因為你連行政院版《私立大專校院轉型及退場條例草案》的條文都不清楚，我們實在疼不下去。」吳茂昆同意吳思瑤的批評，承諾下次改進。

柯志恩則質詢指出，吳茂昆任職國科會主委期間，在2005年10月間赴大陸蘇州參加「國際科學理事會」第28次大會，隨後以美國國家科學院海外院士的身分，私下轉前往杭州參加「高新技術高峰論壇」，並發表演講。

柯志恩說，依科技部提供的資料，吳茂昆到大陸蘇州有事先通過申請，但轉往杭州則沒有，依「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，吳茂昆私底下到杭州，已經違法。

過去拍胸脯 違法就下台

吳茂昆過去多次提到，「如果有證據證明我違法，我就下台」。柯志恩對吳說，「你已經違法，應該下台」。不過吳茂昆回覆，「去杭州，我確定有申請」。

柯志恩進一步說，根據科技部提供的資料，「你百分之百沒有事先申請」。吳茂昆這時陷入不確定，回說「如果你有查到，那就告訴我」，當場笑翻所有人。柯志恩步步進逼，要求吳茂昆若去杭州沒有事先申請就下台，他不願具體承諾，改說「我不能回答啦」，最後甚至表示「那要看行政院長要不要我下台」。

吳茂昆在國科會主委期間是否非法前往大陸杭州參加「高新技術高峰論壇」，科技部表示未有相關資料可資核實，將洽吳茂昆提供說明。

(中國時報)

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