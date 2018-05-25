紅黑聯手 盧秀燕競選團隊成形

2018年05月25日 04:11 中國時報 王文吉 、 林欣儀 、 王正寧 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨2月下旬通過提名盧秀燕投入台中市長選戰，盧的競選團隊要角遲遲未決。事隔3個月，國民黨主席吳敦義親自出手整合，24日他南下台中與前任縣市長、議長及立委等人餐敘，確認由紅派江啟臣接任主委，黑派顏寬恒擔任總幹事，地方派系宣告完成整合，共同打拚「翻轉台中，藍天再現」。

國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平24日親自前往台中，於霧峰省諮議會的議蘆餐廳宴請前台中市長胡志強、前縣長陳庚金、黃仲生、前議長張清堂及前立委蔡鈴蘭、楊瓊瓔、蔡錦隆、沈智慧等。

席間，吳敦義表示，今年大選台中非常重要，請大老們在幕後協助，讓立委江啟臣、顏寬恒中生代衝前線，主導大選。眾人也公推江啟臣出任黨提名市長參選人盧秀燕的競選總部主委，顏寬恒出任競選總部總幹事。

此時，因會勘行程晚到的江啟臣步入餐廳，吳敦義隨即抓準時機說「如果大家都沒意見，那我們就公推江啟臣任主委！」在場眾人鼓掌通過，盧秀燕輔選架構確立，她拉起江啟臣及顏寬恒的手，一同高喊「凍蒜」！

顏寬恒說，大家的理想就是要藍天再現，盼透過團結贏回台中市市長寶座及其他21縣市，才會有未來2020年的大勝。這次擔任總幹事雖是重任，但不管是如何重的千斤萬擔，一定會全力大拚，就是要贏回人民的信心。

「推翻林佳龍的高牆，推倒蔡英文的拒馬！」江啟臣表示，民進黨執政兩年，包括兩岸對立、外交受挫、司法倒退、薪水停滯，大家心裡都有數，年底選舉，國民黨會給人民新的選擇；主委的工作，他一定「勇於承擔、不會推遲」，為了他的故鄉，中台灣真的很重要，把決戰中台灣決心喊出來，往南北延燒，相信國民黨絕對有機會，秀燕姐一定做得到。

台灣的義氣、吳敦義粉絲團傍晚也在臉書，以「推翻林佳龍的高牆，推倒蔡英文的拒馬」為題，宣布這項整合成功的最新訊息。

據了解，包括前市長胡志強、前總統府祕書長廖了以以及前議長林敏霖等地方大老，未來也將擔任重要職務，一同為國民黨在台中市長選舉一起奮鬥。

(中國時報)