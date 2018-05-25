被民調驚呆了 呂秀蓮籲再協調

2018年05月25日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨選對會前天表示，在有意參選台北市長的立委姚文智與前副總統呂秀蓮電視政見辯論後，黨內會做內部參考民調。呂秀蓮昨天獲知要「被」民調，驚呆了！「為何我們離開後突然宣布要民調！」呂說，徵召就是授權主席決定，至於「主席要怎決定，要問神明怎樣都可以」。

她更表示，所有媒體、選舉都非常詭異，「媒體都打壓我、冰凍我，異常現象，滿多周邊反應，連我要去立院拜訪立委都被黨團總召柯建銘一口回絕。」

被點名的柯建銘表示，沒有一位候選人來拜會黨團會議的，他也不可能開先例，選舉是中央黨部選對會的事情，黨團不宜也不會處理。

對於民調一事，選對會召集人陳明文解釋，這是「徵召」程序，因此是參考性民調，並不是「初選」所做的決定性民調。況且選對會只是決定建議人選，最後決定的還是主席和中執會。

呂秀蓮昨天被問到，外界都認為，姚文智被提名希望較大；呂說，見仁見智，星期六才要辯論，倒是看到報紙指徵召辦法要特別辦民調，協調時也沒說要做民調，希望和選對會溝通一下，最近民調引起很多紛爭，民調非常技術面。

外界認為，徵召姚、呂就是放水；她表示，這幾個月一直有奇談怪論，違反台北市民意願，很奇怪一直不許她談政見。

呂秀蓮昨天出席周大觀文教基金會活動，與國民黨台北市長參選人丁守中同台，記者追問所以是不同意做民調？呂說，既然是君子之爭，協調之外的就「只好再協調」。

陳明文表示，協調過程的確沒有提到民調，不過協調後，選對會自己在開會的時候，有討論到「最後決定建議人選時，需要有依據」，至於以什麼為依據？選對會討論後，決定就以之前徵詢里長、議員等的意見，再加上政見會後做一個參考性民調，綜合評估這些條件，作為決定建議人選的依據。

(中國時報)