柯想抵押住家籌錢 妻冷戰3天

友善列印
中國時報
／台北報導

又喊窮？台北市長柯文哲為籌選舉經費，將拿太太陳佩琪名下自家房屋抵押貸款，讓陳佩琪氣到與他冷戰3天；對此，柯笑說已經解決了，「不用說服，3天後氣消她就會幫忙了」。不過，此舉也讓外界質疑，擁有高人氣的柯文哲要募款不是難事，但他頻宣稱「考慮抵押住家」，爭取選民認同的意味恐更勝籌錢。

去年台北燈節落幕後，整場活動超支將近2000萬，為解決「錢坑」，柯文哲一度打算抵押房子還公家的錢，被妻子陳佩琪氣極怒罵「乾脆離婚、你是不是腦袋不清楚？」時隔1年多，柯文哲又為年底選戰打自家房子主意。

柯文哲4月份先透露，競選經費「拿人手短」，打算抵押住家以籌措競選經費，昨又傳出，為選舉要拿房子貸款2000萬，陳佩琪氣到與他冷戰3天。他在議會時坦言，房子還沒拿去抵押，但太太生氣3天後已經同意了，如果真的因為選舉沒錢了，再跟爸爸借，台灣還是要有一個政治新文化；他還說，今年打算比照2014年，不掛選舉看板，因為「每天看柯文哲還看不夠嗎」，而且也沒錢做這個事。

柯文哲昨也被問到與民進黨、親民黨、無黨籍議員之間的關係，他表示，原則上還是朋友要多、敵人要少，但綠營議員在自家提名人選還沒出爐前，避諱與他同台也是正常的；至於親民黨6月份有一場造勢活動，「應該會出席」，他跟宋楚瑜關係也很好，每1、2個月都會見面。

相較與親民黨、無黨籍關係友好，民進黨籍北市副市長陳景峻昨在議會坦言，他受柯市長信任進入市府工作，現在因柯綠分裂，讓他角色尷尬，現在確實在思考要不要沉澱、休息一下。柯則認為，沒有人會因討厭柯文哲而找老百姓算帳，把他的政策全打掉，市府會去溝通，沒那麼嚴重，「夫妻離婚後還是可成為生意上的夥伴。」他強調，跟民進黨能合作還是盡量合作，不需要把對方想得太壞。

(中國時報)

被民調驚呆了 呂秀蓮籲再協調 姚重申誓言 第3名退出政壇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。