柯想抵押住家籌錢 妻冷戰3天

2018年05月25日 04:11 中國時報 張潼 、 陳燕珩 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

又喊窮？台北市長柯文哲為籌選舉經費，將拿太太陳佩琪名下自家房屋抵押貸款，讓陳佩琪氣到與他冷戰3天；對此，柯笑說已經解決了，「不用說服，3天後氣消她就會幫忙了」。不過，此舉也讓外界質疑，擁有高人氣的柯文哲要募款不是難事，但他頻宣稱「考慮抵押住家」，爭取選民認同的意味恐更勝籌錢。

去年台北燈節落幕後，整場活動超支將近2000萬，為解決「錢坑」，柯文哲一度打算抵押房子還公家的錢，被妻子陳佩琪氣極怒罵「乾脆離婚、你是不是腦袋不清楚？」時隔1年多，柯文哲又為年底選戰打自家房子主意。

柯文哲4月份先透露，競選經費「拿人手短」，打算抵押住家以籌措競選經費，昨又傳出，為選舉要拿房子貸款2000萬，陳佩琪氣到與他冷戰3天。他在議會時坦言，房子還沒拿去抵押，但太太生氣3天後已經同意了，如果真的因為選舉沒錢了，再跟爸爸借，台灣還是要有一個政治新文化；他還說，今年打算比照2014年，不掛選舉看板，因為「每天看柯文哲還看不夠嗎」，而且也沒錢做這個事。

柯文哲昨也被問到與民進黨、親民黨、無黨籍議員之間的關係，他表示，原則上還是朋友要多、敵人要少，但綠營議員在自家提名人選還沒出爐前，避諱與他同台也是正常的；至於親民黨6月份有一場造勢活動，「應該會出席」，他跟宋楚瑜關係也很好，每1、2個月都會見面。

相較與親民黨、無黨籍關係友好，民進黨籍北市副市長陳景峻昨在議會坦言，他受柯市長信任進入市府工作，現在因柯綠分裂，讓他角色尷尬，現在確實在思考要不要沉澱、休息一下。柯則認為，沒有人會因討厭柯文哲而找老百姓算帳，把他的政策全打掉，市府會去溝通，沒那麼嚴重，「夫妻離婚後還是可成為生意上的夥伴。」他強調，跟民進黨能合作還是盡量合作，不需要把對方想得太壞。

(中國時報)